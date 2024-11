Soggetti non identificati hanno sgonfiato gli pneumatici delle auto del sindaco di Rossano Stefano Mascaro, del direttore dell'Asp di Cosenza Francesco Giudiceandrea e del consigliere comunale di maggioranza Teodoro Calabrò

Persone non identificate, la notte scorsa, hanno sgonfiato gli pneumatici delle auto del sindaco di Rossano Stefano Mascaro, del direttore dell'Asp di Cosenza Francesco Giudiceandrea e del consigliere comunale di maggioranza Teodoro Calabrò. Proprio ieri sera doveva tenersi il consiglio comunale monotematico sulla sanità, in seguito sospeso, non per le proteste dei cittadini davanti al Municipio, ma per la mancanza del numero legale dei consiglieri comunali. In concomitanza del consiglio comunale centinaia di abitanti hanno manifestato davanti al Municipio per chiedere interventi urgenti sulla sanità. Momenti di tensione ci sono stati quando i manifestanti hanno contestato il delegato alla Sanità del Presidente della Regione, Franco Pacenza. Sull'episodio indaga la Polizia di Stato.