«Non c’è alcuna preclusione della struttura commissariale dell’Asp di Catanzaro nei confronti della clinica cardiologica Sant’Anna Hospital, tanto da non corrispondere al vero quanto emerso in questi giorni da indiscrezioni giornalistiche in merito alle intenzione dell’Asp di non firmare il contratto di servizio 2021. Si tratta solo di rispettare i tempi tecnici imposti dalla rideterminazione del Piano del fabbisogno e quanto richiesto dal commissario ad acta per la sanità, Guido Longo, in merito ad una serie di verifica relativa alle strutture pubbliche e private». Lo riferiscono i sindacati Fp Cgil, Fp Cisl Magna Graecia e Uil Fpl che oggi, insieme a una delegazione di lavoratori del Sant'Anna Hospital, hanno incontrato il prefetto Luisa Latella, che guida la commissione straordinaria dell'Asp di Catanzaro.

L'incontro - spiegano Fp Cgil, Cisl Magna Graecia e Uil Fpl - è stato «voluto dai rappresentanti sindacali al fine di fare chiarezza rispetto alla posizione assunta dall’Asp nei confronti della clinica cardiologica, riconosciuta quale eccellenza del settore, e soprattutto in merito al futuro dei circa trecento dipendenti della struttura che rischia di chiudere i battenti proprio per la crisi di liquidità subentrata nei mesi scorsi. Sono al vaglio una serie di soluzioni ma l’interesse da perseguire è che il servizio resti nel contesto dell’area centrale della Calabria, e in particolare tra Catanzaro e Lamezia. Il Sant’Anna - hanno poi spiegato Fp Cgil, Fp Cisl Magna Graecia e Uil Fpl - è inserito a pieno titolo per quanto riguarda i contratti 2021. Quindi, non c’è alcuna ostilità nei confronti della struttura anche perché siamo tutti convinti che lavoratori e utenza non possono essere penalizzati. Abbiamo registrato una chiara volontà di individuare delle soluzioni che non penalizzino il Sant’Anna, attraverso un tavolo permanente di confronto rispetto al quale l’Asp di Catanzaro si è detta disponibile a partecipare. L'auspicio, però, è che la situazione si sblocchi nel minor tempo possibile perché siamo ormai a maggio, e sebbene ridotto, il budget a disposizione tornerebbe utile alla clinica per ripartire con le attività».

All'incontro con Latella hanno preso parte il segretario della Fp Cgil Franco Grillo, Luigi Tallarico della Fp Cisl Magna Grecia Catanzaro, delegato anche dalla Uil Fp Uil, e inoltre i segretari regionali Luciana Giordano (Cisl) e Franca Sciolino (Cgil).