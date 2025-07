Sta diventando sempre più critica la carenza di medici nei presidi di continuità assistenziale. Un duro colpo soprattutto per i piccoli comuni dove le postazioni di guardia medica rappresentano un presidio fondamentale per la popolazione. È il caso questa volta di Satriano, nel Soveratese. Qui la Guardia Medica chiuderà per ben 8 giorni durante il mese di luglio a causa della mancata nomina di medici disponibili ad accettare incarichi e turni di reperibilità.

Immediato l’intervento del sindaco Massimiliano Chiaravalloti che ha subito deciso di recarsi presso gli uffici Asp di Soverato per capire meglio la problematica (che già altri comuni affrontano da anni) dovuta alla carenza di personale. «Il problema anche per la nostra comunità è nato dal fatto che uno dei 3 medici assegnati alla Guardia Medica di Satriano è andato in pensione e non sono stati individuati ulteriori medici disponibili a ricoprire i turni in questione – chiarisce -. Nelle scorse settimane l’Asp ha pubblicato una manifestazione di interesse in tutto il distretto per reperire medici di base disponibili a ricoprire i turni vacanti nelle varie guardie mediche, ricevendo la partecipazione di solamente un medico alla manifestazione stessa. Proprio nei momenti in cui mi trovavo in sede Asp, uno dei medici già in servizio in altra guardia medica, ha manifestato la disponibilità a ricoprire un turno straordinario su Satriano, per cui nella giornata del 21 luglio il servizio di continuità assistenziale sarà garantito, scendendo quindi a 7 il numero di giornate di chiusura».

Da parte della responsabile inoltre la garanzia che nei prossimi giorni continueranno i contatti con i vari medici già in servizio per eventuali turni straordinari nelle sedi vacanti, al fine di ridurre al minimo il disservizio creatosi, che potrebbe anche peggiorare nel mese di agosto se non verranno trovate in questo frangente di tempo situazioni alternative.

«Successivamente ho interloquito con il Generale Battistini, Commissario Asp, – ha aggiunto Chiaravalloti – che mi ha comunicato che in questi giorni sarà pubblicato un avviso per reperire medici in pensione disponibili ad accettare incarichi saltuari per la copertura delle giornate vacanti nelle varie Guardie Mediche del distretto. Ho già personalmente contattato diversi medici in pensione satrianesi e qualcuno di loro mi ha manifestato la volontà di valutare positivamente questa opportunità, con lo spirito di chi si impegna in prima persona per non negare un fondamentale servizio ai cittadini satrianesi. Oltre quanto spiegato, giorno 8 luglio parteciperò ad una riunione in Regione Calabria con Prefetto, Asp, Sorical, per discutere di vari temi tra cui la continuità assistenziale, l’emergenza idrica, la fauna selvatica e gli incendi boschivi. Vista la situazione in continuo divenire, provvederò ad informare la cittadinanza nei prossimi giorni sugli sviluppi delle soluzioni relative a tutti questi problemi».