L’esponente nazionale del partito accompagnata dai consiglieri regionali dem. Prevista una riunione con il rettore Umg e il commissario della Dulbecco. «Siamo qui per confrontarci con gli operatori sanitari, per capire i problemi che ci sono e sollecitare Occhiuto»

È iniziato dal pronto soccorso dell’azienda Dulbecco di Catanzaro il viaggio nella sanità organizzato da gruppo consiliare del Pd alla presenza della responsabile nazionale Salute e Sanità, Marina Sereni. La visita ha preso il via dal presidio Pugliese per poi proseguire al Ciaccio e infine al presidio Mater Domini. Alla visita ha preso parte anche il commissario straordinario dell’azienda ospedaliero universitaria Simona Carbone.

«È un’altra tappa che il Partito democratico calabrese insieme al gruppo del Consiglio regionale sta facendo per confrontarsi con operatori e operatrici, per capire la situazione dell’emergenza sanitaria calabrese» ha dichiarato l’esponente dem nazionale. «C’è una emergenza nazionale: poche risorse e poco personale, molto personale che fugge dal sistema pubblico per rifugiarsi nel privato o all’estero. Noi siamo molto allarmati per la crisi del servizio sanitario nazionale, ma dentro l’emergenza nazionale c’è l’emergenza calabrese».

La visita è partita dal pronto soccorso per poi proseguire in geriatria e quindi trasferirsi nei agli altri presidi afferenti all’azienda. «Come segreteria nazionale del partito stiamo accompagnando il partito della Calabria in questo confronto. Dopo Catanzaro, saremo a Lamezia – ha chiarito Sereni –, siamo già stati nelle altre province. Per capire i problemi e anche per sollecitare il commissario e la Regione a fare qualcosa di più di quello che si sta facendo. Non bastano i proclami, non bastano le parole ma servono fatti concreti sugli ospedali ma anche sul territorio. Abbiamo bisogno di case di comunità, di ospedali di comunità».

«Ci interessa capire a che punto è l’integrazione tra i due ospedali e l’università». Al termine della visita previsto un incontro con il rettore dell’Umg, Giovanni Cuda e il commissario Carbone. A preoccupare maggiormente l’esponente del Pd è il pronto soccorso, «dove manca personale, dove in genere c’è un grande afflusso improprio perché manca la medicina di territorio per impedire che le persone non avendo risposte altrove si rechino tutte in ospedale».

Presenti i consiglieri regionali Ernesto Alecci, Raffaele Mammoliti, Domenico Bevacqua e Amalia Bruni che ha sottolineato che «stiamo verificando in ogni azienda sanitaria e ospedaliera lo stato della sanità, soprattutto sul tema dell’emergenza urgenza ma anche quanto è rispettato il decreto sulle liste d’attesa e l’andamento del Pnrr». Su questo argomento ha evidenziato come «i tempi non siano assolutamente rispettati e rischia di essere una occasione persa».