La postazione è stata spostata perché sono in corso i lavori di ristrutturazione del presidio ma il portoncino della nuova sede è accessibile solo al personale in turno

«Da quasi tre mesi la postazione emergenza territoriale di Soveria Mannelli in provincia di Catanzaro per problemi logistici – lavori di ammodernamento del locale presidio ospedaliero - è stata trasferita dal secondo piano del nosocomio negli ex uffici del SIO quindi appena al di fuori dell'ospedale». Lo scrive in una nota Saverio Ferrari, delegato provinciale SMI dell’Asp di Catanzaro.

«Fin qui tutto giusto e perfetto perché così l'ospedale potrà essere totalmente ristrutturato e cosa ancora più importante l'equipe del 118, essendo più vicina all'ambulanza, potrà partire in maniera più tempestiva per prestare soccorso a chi ne avesse bisogno

A ciò si aggiunga la ristrutturazione perfetta dei locali con tre camere di riposo, una camera comune, una cameretta adibita a farmacia, due bagni, riscaldamenti perfettamente funzionanti h 24 e tre condizionatori a pompa di calore. Una vera bomboniera.

Purtroppo l'Asp di Catanzaro e la direzione sanitaria del nosocomio dopo tutto questo lavoro ben fatto "inciampano" sul portoncino di ingresso della pet che è possibile aprire con una sola chiave delle quattro fornite. Tutti i componenti della pet in questi tre mesi – 15 dipendenti tra medici infermieri ed autisti - si sono attivati per sollecitare più volte la risoluzione del problema - chiavi da "sistemare" possibilmente 15 o portoncino nuovo come tutta la struttura – ma chi di competenza non è stato in grado di risolvere questo "difficilissimo problema".

Ognuno degli "interpellati" ha riferito di avere fatto, di aver scritto e qualche operaio è anche intervenuto per capire il problema ma la soluzione rimane di là da venire. Un vero arcano di difficilissima soluzione. La conseguenza di questa "inadempienza", veramente difficile da comprendere dopo quasi tre mesi e più sollecitazioni è il fatto di rimanere fuori dalla struttura al freddo al momento e magari al caldo fra qualche settimana quando la pet è in soccorso perché l'unica chiave funzionante è nel giusto possesso dell'equipe in quel momento di turno».