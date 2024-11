In tempo reale riprese tutte le fasi di due importanti interventi di risoluzione del carcinoma alla mammella realizzati alla casa di cura della Madonnina degli ospedali riuniti IGreco

Uno straordinario collegamento audio-video curato dal centro di produzione televisiva de LaCnews24, operativo dalle sale operatorie della casa di cura della Madonnina degli ospedali riuniti Igreco e contemporaneamente dall'Ariha Hotel, ha illustrato in tempo reale le varie fasi di due interventi di risoluzione del carcinoma alla mammella.

L'iniziativa rientrava nella giornata di approfondimento organizzata dagli Ospedali riuniti IGreco in collaborazione con l'Istituto europeo di oncologia ed ha previsto la partecipazione di 25 medici relatori esperti in senologia, allo scopo di illustrare le tecnologie più avanzate in materia di tumore al seno. La ricerca ha, infatti, compiuto progressi nella cura di uno dei maggiori tumori che colpisce la popolazione femminile, la diffusione delle conoscenze sull'argomento ha permesso quindi di partecipare in modo interattivo alla discussione dei casi presi in esame.

Fiorenza Gonzales