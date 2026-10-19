Venerdì 23 e sabato 24 ottobre la quarta edizione del congresso internazionale presieduto da Giorgio Ippolito e Sergio Ferraro. Al centro le nuove tecnologie in chirurgia protesica e le lesioni traumatiche nello sport

Torna a Lamezia Terme Shoulder 360° Europe, il congresso internazionale dedicato alla chirurgia e alla riabilitazione della spalla. La quarta edizione si terrà venerdì 23 e sabato 24 ottobre 2026, dopo quelle del 2019, 2022 e 2024. Anche quest'anno la presidenza è affidata ai dottori Giorgio Ippolito e Sergio Ferraro, che hanno ampliato il board scientifico. L'evento è accreditato con 11,9 crediti ECM e ha il patrocinio della Regione Calabria e delle principali società scientifiche di settore, tra cui SICSeG e SIAGASCOT.

Due i temi della due giorni: le nuove tecnologie in chirurgia protesica e le lesioni traumatiche nello sport.

La sala operatoria entra in congresso

La principale novità di questa edizione è il programma di live surgery, coordinato dal dottor Angelo C.C. Di Giunta. Dalla Casa di Cura Villa Serena di Catanzaro saranno trasmessi in diretta quattro interventi, a cui si aggiunge una "re-live surgery". Si parte venerdì pomeriggio con una procedura artroscopica DAS eseguita da Clara Azevedo ed Eugenio Savarese. Segue una Latarjet a cielo aperto con Giovanni Di Giacomo e Andrea De Vita.

Sabato mattina spazio alla protesica di nuova generazione. In programma una protesi inversa con planning 3D (Giuseppe Porcellini e Giorgio Ippolito) e un intervento assistito dalla realtà aumentata con Pietro Simone Randelli, Sergio Ferraro e Chiara Fossati. In mezzo, la re-live surgery con navigazione GPS di Di Giunta e Alfonso Maria Romano.

Gli ospiti internazionali

Sul palco della Sala Talete arriveranno cinque nomi di primo piano della chirurgia della spalla mondiale: George Athwal (Canada), Clara Azevedo (Portogallo), Ruth Delaney (Irlanda), Alexandre Lädermann (Svizzera) e Hiroyuki Sugaya (Giappone). Lädermann terrà una lettura magistrale sulle rotture traumatiche della cuffia dei rotatori negli sportivi, Sugaya sulla riparazione dei tessuti molli nell'instabilità. Athwal parlerà del rapporto tra chirurgo e tecnologia, Delaney del planning 3D nelle revisioni e della chirurgia robotica.

Spazio ai giovani e alla formazione

La mattina di venerdì è dedicata agli specializzandi con le sessioni libere della borsa di studio "Memorial Antonio Vilardi", con oltre venti lavori scientifici in gara da scuole di tutta Italia. Nella stessa mattina, nell'area di fronte al T Hotel, sarà attivo il cadaver lab mobile Arthrex, coordinato da Filippo Familiari e Valerio Mastroianni. Qui gli specializzandi potranno esercitarsi su tecniche artroscopiche e open.

La riabilitazione

Ampio spazio anche alla fisioterapia, con il coordinamento di Fabrizio Brindisino. Venerdì pomeriggio si terranno workshop paralleli su instabilità e protesi. Sabato pomeriggio è prevista una sessione plenaria con le letture online di Margie Olds (Nuova Zelanda) e Stacey Lalande (Regno Unito).

La chiusura dei lavori, sabato, sarà anche l'occasione per presentare la quinta edizione, prevista nel 2029, che segnerà i dieci anni di Shoulder 360.

Come recita lo slogan scelto dagli organizzatori: perché anche in Calabria si può fare davvero qualcosa di grande.