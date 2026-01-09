L’azienda ospedaliera universitaria di Catanzaro ha disposto una ulteriore proroga del blocco dei ricoveri ordinari per far fronte all’incremento di accessi determinato dalle patologie correlate all’influenza stagionale. In questi giorni si sta infatti raggiungendo il picco influenzale, con un aumento della pressione sui reparti ospedalieri, in particolare quelli di area medica deputati alla cura dei pazienti colpiti dalla polmonite.

Quest’anno all’ospedale di Catanzaro i casi sono in aumento di circa il 30% rispetto lo scorso anno in conseguenza della particolare virulenza dell’influenza. Il management aziendale aveva già disposto il blocco dei ricoveri ordinari durante le festività natalizie: dal 23 dicembre fino al 6 gennaio. Tuttavia, per superare la fase emergenziale ha prorogato la misura fino al 13 di gennaio, unicamente per i reparti di area medica. I ricoveri ordinari d’area chirurgica sono ripresi regolarmente.

I ricoveri si concentrano in particolare nei reparti di medicina, geriatria e malattie infettive. Intanto ad inizio anno il commissario straordinario, Simona Carbone, con propria delibera ha disposto la proroga dei contratti dei medici specializzandi assunti al pronto soccorso con forme di lavoro autonomo. Si tratta delle procedure esperite da Azienda Zero, all’ospedale catanzarese sono 26 i professionisti deputati alla gestione dei codici bianchi, con copertura del servizio dalle 8 alle 22. In servizio ci sono almeno tre unità per turni di otto ore.