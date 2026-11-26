«Il via libera definitivo della Commissione europea all’immissione in commercio del medicinale orfano Rasonque (daraxonrasib) per il trattamento del carcinoma pancreatico metastatico rappresenta una svolta importante per i pazienti che combattono contro una delle patologie oncologiche più aggressive. Ora, però, non c’è un solo giorno da perdere: anche la Regione Calabria deve fare immediatamente la propria parte affinché i malati calabresi eleggibili possano accedere tempestivamente e gratuitamente a questa terapia, senza ritardi burocratici e senza dover ricorrere ancora una volta ai viaggi della speranza».

Lo dichiara Elisabetta Barbuto, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, annunciando di aver depositato un’interrogazione rivolta al Presidente Roberto Occhiuto, titolare della delega alla Tutela della Salute, e una risoluzione in Commissione Sanità — sottoscritta anche dalla collega consigliera Filomena Greco componente della stessa Commissione — per impegnare l’esecutivo regionale ad attivare subito un percorso chiaro e uniforme su tutto il territorio calabrese.

«In attesa che AIFA completi la procedura di negoziazione del prezzo e della rimborsabilità per l’erogazione ordinaria tramite il Servizio Sanitario Nazionale — spiega Barbuto — l’ordinamento italiano mette già a disposizione strumenti precisi per l’accesso precoce e gratuito a terapie innovative e salvavita prive di valide alternative: dall’uso compassionevole previsto dal Decreto Ministeriale del 7 settembre 2017, alla Legge 648/1996, fino al Fondo Nazionale AIFA per i farmaci orfani. Altre Regioni, come Lombardia e Sicilia, si sono già mosse in casi clinici analoghi, e in Abruzzo è stata appena approvata una risoluzione in questa stessa direzione. La Calabria, appena uscita dal commissariamento e con una governance sanitaria nuovamente nelle mani della Regione, deve dimostrare prontezza e capacità organizzativa».

Con gli atti depositati in Consiglio regionale, Barbuto chiede di sapere se alle strutture sanitarie e al Dipartimento Tutela della Salute risultino già richieste cliniche per il daraxonrasib, quali indicazioni operative siano state date alle Aziende Ospedaliere e alle ASP per affiancare i medici e le farmacie ospedaliere nell’istruzione rapida delle pratiche, e se la Regione intenda aderire immediatamente al programma di uso compassionevole gratuito oggetto di interlocuzione tra Ministero della Salute, AIOM e azienda produttrice, sollecitando al contempo Roma ad accelerare l’iter nazionale.

«Quella sul daraxonrasib — conclude la consigliera del M5S — è una battaglia che stiamo portando avanti in piena sinergia a tutti i livelli istituzionali: dall’interrogazione prioritaria presentata a Bruxelles dalla nostra europarlamentare Valentina Palmisano fino al lavoro in Parlamento e nei Consigli regionali. Ringrazio la collega Filomena Greco per aver condiviso e sottoscritto la risoluzione in Commissione Sanità: su temi che riguardano il diritto alla vita e alla cura dei pazienti oncologici non devono esistere steccati né disparità territoriali. Per chi affronta un tumore al pancreas ogni giorno è prezioso».