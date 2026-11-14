L’antica chiesa di San Domenico, in piazza Tommaso Campanella, sul lato sinistro del Busento, si prepara a risplendere di rosso. Il bianco dei matrimoni - che in questo luogo sacro da sempre vengono celebrati numerosi - per un giorno lascia spazio al colore che in Italia simboleggia un traguardo esistenziale altrettanto importante: la laurea.

«Le aule sono troppo piccole, così abbiamo optato per la chiesa», spiega il presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Cosenza Fausto Sposato, che oggi siederà in prima fila, pardon ai primi banchi, al fianco del Magnifico Rettore dell’Unical Gianluigi Greco: «Sono molto emozionato, perché quella di oggi sarà davvero una giornata storica».

A laurearsi saranno i primi quaranta studenti che hanno frequentato il corso di laurea triennale in Scienze Infermieristiche presso l’Università degli Studi della Calabria: «È prevista una seconda seduta di laurea a dicembre, e un’altra poi il prossimo mese di aprile, perché i candidati sono in tutto centosessanta», continua il presidente Fausto Sposato, che annuncia: «Dall’anno accademico 2027-2028, partirà il corso di laurea magistrale nell’area dell’Emergenza-Urgenza».

L’Ateneo di Arcavacata, quest’anno, si è classificato tra le migliori università italiane in termini di “appeal” proprio nel settore delle professioni infermieristiche. Il presidente Fausto Sposato rivendica il dato con orgoglio: «Per i centottantacinque posti messi a bando dall’Unical, abbiamo ricevuto ben ottocento domande, provenienti da tutta Italia».

Tra novembre e dicembre, altri novanta studenti conseguiranno il diploma di Master universitario di primo livello in Infermieristica di famiglia e di comunità, promosso dal dipartimento di Farmacia dell’Unical: «L’obiettivo - chiarisce il presidente Fausto Sposato - è quello di formare infermieri in grado di gestire i bisogni assistenziali sul territorio».

Soltanto qualche giorno fa, su impulso dell’ASP di Cosenza, è stato inaugurato il primo ambulatorio infermieristico a gestione autonoma, ospitato presso la Casa di Comunità di via Bendicenti: «È una struttura rivolta ai pazienti che non richiedono il Pronto soccorso, ma necessitano di orientamento, valutazione e assistenza continuativa - penso per esempio alle medicazioni e alla iniezioni - ed opera in stretta sinergia con la Guardia medica. Il servizio prevede l’accesso diretto, senza prenotazione».

La professione infermieristica, insomma, si sta incamminando su una nuova strada, e il presidente Fausto Sposato ne indica l’orizzonte: «In Italia c’è più bisogno di assistenza che di medici, e questi ultimi devono limitarsi esclusivamente a fare il proprio lavoro. In Calabria, a differenza del resto del Paese, continuiamo ad avere una sanità “medicocentrica”, a tutto svantaggio della categoria che rappresento».

Il prossimo cinque dicembre, l’Ordine degli Infermieri prenderà parte alla mobilitazione in programma a Roma, a sostegno del Servizio sanitario nazionale, e per rivendicare il diritto alla salute: «Occorre incentivare le assunzioni, non soltanto all’interno delle ASP, ma anche nelle Aziende ospedaliere; quando offriamo una sanità di qualità, l’incidenza della mortalità si riduce del dieci percento - avverte infine il presidente Fausto Sposato - e i numeri non mentono».