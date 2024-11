Nelle ultime 24 ore sono state circa 19.000 le dosi di vaccino anti Covid 19 somministrate in Calabria. il dato emerge dall’ultimo report del governo, nel quale su scala nazionale la regione è in ultima posizione, insieme alla Provincia autonoma di Bolzano, nel rapporto tra dosi somministrate e consegnate.

Nell’ultima rilevazione, aggiornata a questa mattina, la Calabria si attesta al 90,2% mentre la media nazionale è 95,1%. Nella rilevazione del giorno precedente le dosi somministrate nella regione erano state oltre 18.000. Complessivamente, in Calabria sono stati finora somministrati 1.923.773 vaccini (erano 1.904.932) su 2.133.281 consegnati.

Fasce d’età vaccinate

Il 48% della popolazione calabrese over 12 ha ultimato il ciclo vaccinale. È quanto emerge dal report sulle vaccinazioni della Protezione civile regionale. È stato raggiunto dalla prima dose il 65% della stessa platea. Suddividendo i dati per fasce di età emerge che quella con più vaccinati è la over 80 con il 79% con doppia dose (83% singola dose). Hanno completato il ciclo, inoltre, il 77% nella fascia 70-79 anni (85% una dose); il 67% tra i 60-69enni (80%); il 49% di 50-59enni (70%) ed il 40% di 40-49enni (62%). Nella fascia 12-39 hanno ultimato la vaccinazione il 27% (49% una sola dose).

I dati provincia per provincia

A livello provinciale, complessivamente, è Vibo Valentia quella con il maggior numero di vaccinati con il 60%, davanti a Crotone (52) e Catanzaro (51). Più indietro Cosenza (46) e Reggio Calabria (44).

Situazione che si riscontra anche sul fronte delle prime vaccinazioni, con Vibo al 78% di popolazione raggiunta, Catanzaro 71, Crotone 70, Cosenza 65 e Reggio Calabria 58. Complessivamente, secondo il report della Protezione civile, per raggiungere il target dell'80% di prime vaccinazioni, mancano ancora 264.084 calabresi, mentre per ultimare il ciclo con doppia somministrazione ne mancano 545.005.