Il fortunato giocatore con un euro ne ha vinti quasi trentadue mila. Si tratta della vincita più alta d’Italia in questo concorso

La fortuna ha baciato la città di Decollatura dove è stata registrata una vincita da 31.914,89 euro con 1 euro. E’ la vincita più alta d’Italia in questo concorso. Il fortunato giocatore calabrese ha utilizzato la modalità “estrazione”, collegata all’estrazione serale de Il Gioco del Lotto. Ha infatti confrontato i 10 numeri giocati con i 20 numeri delle prime due colonne del Notiziario delle Estrazioni del Lotto iniziando dalla Ruota di Bari e proseguendo in ordine alfabetico (la Ruota Nazionale è sempre esclusa), indovinandone 9 su 10. La vincita è stata ottenuta nella ricevitoria di Francesco Costanzo in P.zza della Vittoria, 26.