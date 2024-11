Palinsesti modificati per intrattenere le famiglie costrette a casa e tante piattaforme di streaming on demand che offrono un elenco sterminato. Ecco qualche idea sulle pellicole da non perdere

Abbiamo di fronte a noi ancora tante, lunghe, giornate di reclusione forzata. Un modo per combattere la noia però c’è ed è quello di guardare un buon film. Occasione buona, dunque, la “quarantena”, per approfondire la propria cultura cinematografica: recuperare i grandi classici e i cult che hanno fatto la storia del cinema, ma anche dedicarsi a qualche nuova uscita.

I palinsesti tv hanno già subito qualche cambiamento, al fine di intrattenere le famiglie costrette fra le mura domestiche. In particolare, Italia 1 ha programmato la trasmissione di grandi film di animazione come La bella e la bestia e tutta la saga di Shrek; inoltre, i lunedì e i martedì, in prima serata, andrà in onda la maratona di Harry Potter.

È sempre possibile, poi, ricorrere alle varie piattaforme di streaming on demand, che offrono un elenco sterminato di titoli, con la possibilità di scegliere tra diversi generi.

Abbiamo selezionato qualche film, secondo noi imperdibile.

Drammatico

Dogman - Netflix

Uscito nel 2018, è stato premiato al Festival di Cannes per poi vincere anche 7 Nastri d'Argento e 9 David di Donatello.

Il protagonista è Marcello, interpretato dal calabrese Marcello Fonte, uomo mite che si divide tra il lavoro e l’amore per la figlia. Vi sono anche dei punti oscuri nella sua vita: per arrotondare spaccia ed è legato da un rapporto di sudditanza con Simone, un ex pugile che terrorizza l'intero quartiere. Dopo l'ennesima sopraffazione, però, Marcello decide di vendicarsi…

Lazzaro felice – Netflix

Film del 2018, al festival di Cannes ha conquistato il premio per la migliore sceneggiatura.

È la storia del giovane contadino Lazzaro, che vive e lavora nelle proprietà della marchesa Alfonsina de Luna. Un ragazzo così limpido e buono che tutti finiscono per approfittarne. Proprio con il figlio della marchesa, Tancredi, Lazzaro stringerà un’amicizia destinata a durare nel tempo…

Fantascienza

Intestellar - Infinity

Uscito sul finire del 2014, agli Oscar dell’anno successivo è stato premiato per gli effetti speciali. Siamo nel XXI secolo, il drastico cambiamento climatico e la scarsità dei raccolti stanno rendendo la Terra inabitabile. Un gruppo di scienziati, sfruttando un cunicolo spazio-temporale, intraprendono un viaggio interstellare alla ricerca di nuove dimensioni.

Melancholia – Prime video

Film del 2011, ha ottenuto un premio a Cannes e tre European Film Awards. Justine si è appena sposata, ma non riesce a godersi nemmeno la sua festa di nozze. Il suo non è un malessere privato, a tubarla vi è anche grave minaccia che incombe sulla Terra: il pianeta Melancholia si sta avvicinando e il rischio di collisione è molto alto.

Sentimentale

A star is born – Infinity

È stato presentato alla Mostra internazionale del cinema di Venezia nel 2018, per essere successivamente premiato con un Oscar e un Golden Globe.

Jack, cantante rock country di successo con problemi di dipendenza da alcol e droga, si innamora di Ally, una cameriera con un grande talento canoro. Proprio grazie all'aiuto di Jack, la ragazza inizierà la sua rapida ascesa nel panorama discografico mentre, il successo e la tenuta psicofisica del cantante, si avvieranno rapidamente al declino.

Poli opposti – Raiplay

Nelle sale nel 2015, è la classica storia d’amore tra due persone che non potrebbero sembrare più diverse ma che poi finiscono per innamorarsi. Lui è un terapista di coppia che si è appena separato dalla moglie, lei un avvocato divorzista e madre single. Appartamenti sullo stesso pianerottolo, dopo qualche antipatia reciproca, la scintilla non tarderà a scoccare.

Commedia

Arrivano i prof – Netflix

Un film leggero, tutto da ridere, nelle sale nel 2018. L’ambientazione è quella di un liceo, il peggiore d’Italia, in cui solo una bassissima percentuale di alunni è promossa. Il preside per rialzare le sorti della sua scuola e far sì che a passare alla classe successiva sia almeno la metà dei ragazzi, recluta i sette peggiori professori del Paese. E gli allievi troveranno così, per la prima volta, qualcuno a cui importa davvero di loro, al di là dei programmi scolastici e delle note sul registro.

Non è un paese per giovani - Raiplay

Uscito nel 2017. Sandro e Luciano sono due camerieri romani; in realtà però hanno altre ambizioni: uno quella di diventare scrittore, l’altro di aprire un ristorante a Cuba. Ed è proprio nell’isola caraibica che i due si trasferiranno, inseguendo i propri sogni. Ma si renderanno presto conto che nulla è facile da ottenere.

Azione

Unbroken – Netflix

Uscito in Italia nel 2015, racconta la storia vera dell’atleta olimpionico Louis Zamperini, che insieme ad altri due membri del suo equipaggio, è sopravvissuto su una zattera per quarantasette giorni, in seguito ad un incidente aereo durante una battaglia nella Seconda guerra mondiale. Catturati poi dalla Marina giapponese, i tre finiscono in un campo di prigionia.

Mortdecai - Raiplay

Film d’azione del 2015, con una punta di thriller e tanta ironia. Charles Mortdecai è un abile trafficante d'arte. Braccato da un gruppo di russi, dalle spie inglesi e dalla moglie inferocita, gira il mondo alla ricerca di un quadro rubato sul cui retro ci sarebbe un codice per accedere ad un tesoro nazista creduto perso.