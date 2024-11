Un mare cristallino che si perde nell’azzurro del cielo. E poi la torretta, storico simbolo della città del mare. Briatico si presenta in tutta la sua popolare bellezza alla troupe televisiva impegnata nelle riprese della fiction “Angela” (andrà in onda su Rai1 in autunno).

Le riprese a Briatico

I protagonisti della serie tv - che vanta la presenza di attori del calibro di Vanessa Incontrada, Giuseppe Zeno, Sebastiano Somma, Simone Montedoro e Katia Ricciarelli - hanno fatto tappa nella cittadina costiera per girare alcune scene in località Rocchetta. Oltre agli addetti ai lavori, ad affollare il piazzale antistante lo storico manufatto, anche tanti curiosi. Un modo per promuovere uno dei tratti più suggestivi della Costa degli dei, in attesa di un rifiorire che per troppi anni è tardato ad arrivare. Briatico, dai residenti ai commissari alla guida del Comune, ha accolto con grande entusiasmo la presenza degli operatori impegnati nella concretizzazione della pellicola. Le prime riprese sono state realizzate in mattinata. Blindatissima, l’Incontrada, giunta sul molo per il primo ciak insieme all’attore di origini napoletane Somma. Presenti anche il commissario Leonardo La Vigna e il comandante dei vigili urbani.

La serie tv

Pellicola che, curata dal regista Andrea Porporati, si compone di sei puntate e affronta un tema delicato quale riscatto e legalità all’interno di famiglie di ‘ndrangheta. Angela, infatti, è una madre in lotta con il padre del marito membro di un clan calabrese. Un destino di violenze dal quale, non con pochi sacrifici e scelte di coraggio, cercherà di svincolarsi. g.d'a.

