È un mondo affascinante quello dei bonsai, che genera grande curiosità, tanto da parlare di arte, un'arte nata in Cina, modificata poi in Giappone, che viene tramandata da secoli. Grazie a procedure particolari di potatura e all'utilizzo di fili metallici le piante normali diventano "nane" pur mantenendo intatto l'equilibrio vegetativo. Anche Catanzaro ha i suoi bonsaisti riuniti nel Bonsai Club Perla dello Jonio, presieduto da Salvatore Guzzi, sul territorio da oltre 20 anni, da sempre presenti nelle maggiori esposizioni nazionali e internazionali. Incontriamo i membri del Club nella loro sede, circondati da un olmo campestre, un cipresso, una azalea, un olivastro e un "tokonoma", tipico ambiente giapponese riservato all'accoglienza degli ospiti, una piccola alcova rialzata, che trasmette sensazioni di serenità e armonia, con al suo interno una pergamena, un bonsai e una piccola tartaruga, simbolo di felicità.

«Il bonsai richiede una cura quotidiana, non più di 5-10 minuti al giorno - spiega Aldo Marchese - non bisogna considerarli dei soprammobili interni ma devono vivere all'esterno, quindi sono alberi che hanno bisogno di fare la fotosintesi. Il nostro club è presente sul territorio da oltre 20 anni e conta circa 30 soci. Abbiamo raggiunto l'apice nel 2008 con la menzione di merito in Costa Rica al World Bonsai Contest, la massima espressione mondiale per gli appassionati del settore. All'epoca venne lavorato un bosco di olivastri. Molti soci inoltre partecipano a gare europee, nazionali e regionali e tantissime sono le mostre alle quali abbiamo preso parte».

Tre corsi gratuiti per conoscere l'arte bonsai

Per avvicinare cittadini e curiosi a un'arte alla portata di tutti, il club ha organizzato a Catanzaro un corso gratuito che si svolgerà al Centro Polivalente, in via Fontana Vecchia, e si articolerà nelle giornate del 22 settembre, 27 ottobre e 10 novembre. «Il corso prevede una parte teorica e una pratica, per spiegare come lavorare un bonsai, come curarlo, e soprattutto cosa sia un bonsai» ha precisato Marchese. L'iniziativa gode del patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Catanzaro, assessorato alla cultura. «L'iniziativa è insolita e interessante e si svolgerà all'interno del Centro Polivalente che è uno spazio dedicato ai giovani e alla socializzazione - ha affermato Ivan Cardamone, vicesindaco e assessore alla cultura del Comune di Catanzaro - quale migliore occasione quindi per sfruttare questi locali insieme agli amici del club e far conoscere gratuitamente quest'arte che non è soltanto limitata alla crescita di un albero in un vaso ma è cultura. Una cultura che abbiamo già appreso grazie ad alcune giornate trascorse insieme ai soci e non mancheranno in futuro occasioni per continuare a condividere questo percorso».