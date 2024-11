La rottura di tre auto in un giorno porta la squadra Mobile di Catanzaro a lavorare con un solo mezzo. La denuncia è di Giuseppe Brugnano, segretario regionale del Coisp

Le automobili in dotazione alla squadra Mobile di Catanzaro erano solo quattro. Tre di queste si sono fermate nella giornata di domenica, e da oggi le pattuglie avranno a disposizione un solo mezzo per più turni. Una situazione paradossale in un territorio ad alta intensità mafiosa per la Calabria, che conferma lo squilibrio di mezzi. Per Giuseppe Brugnano, segretario regionale del Coisp, "l'apparato di sicurezza è completamente debilitato".



"La denuncia fatta con 45 giorni di sciopero della fame dal segretario di un altro sindacato è più che significativa di fronte ad una totale indifferenza da parte del Ministro dell'Interno e del Capo della Polizia, impegnati a fare passerelle sulla sicurezza e a non dare risposte. Non siamo nelle condizioni di offrire il prodotto sicurezza nel migliore dei modi,- conclude - per come vorremmo e per come intendiamo la nostra professione, a disposizione del cittadino, per un lassismo del Dipartimento della Ps e dell'inefficienza della politica nazionale".