Per il terzo anno consecutivo torna a Cetraro il "Fortissimo Classica Festival", organizzato dal Conservatorio Tchaikovsky di Nocera Terinese, nell'ambito del campus Afam (alta formazione artistica, musicale e coreutica). Il maestro Filippo Arlia, considerato dalla critica internazionale uno dei più brillanti e versatili pianisti della sua generazione, ne firma la direzione artistica, impreziosendo così la kermesse con le sue eccellenti qualità tecniche. Il centro residenziale Colonia San Benedetto farà da suggestiva cornice a tutti i live musicali in programma dal 4 al 12 settembre.

Soddisfatto l’assessore comunale ai grandi eventi, Carmine Quercia: «Il festival è ormai ai nastri di partenza e c’è grande attesa ed entusiasmo. Insieme al sindaco Ermanno Cennamo e alla consigliera Losardo, non abbiamo esitato a sostenere questa importante iniziativa promossa dal Conservatorio Tchaikovsky che porterà anche ospiti d’eccezione nella nostra città. Un grazie particolare - conclude Quercia- va al maestro Antonio Spaccarotella e al direttore Filippo Arlia, per aver voluto riconfermare un appuntamento di alta qualità».

Il programma

La contaminazione di musica e generi sarà il principale filo conduttore delle otto serate. Si partirà sabato 4 settembre alle ore 21, quando l’Orchestra Filarmonica della Calabria aprirà gli appuntamenti del cartellone con il capolavoro di Astor Piazzolla, Maria de Buenos Aires, per celebrare il centenario della nascita del noto compositore. Regia affidata a Giandomenico Vaccari. Si proseguirà il 5 settembre con Oliver Douyez alla fisarmonica e Luis Douyez al violino. Il 7 settembre sarà poi il turno di San Carlo & Scala Ensemble. Il giorno successivo, l’8 settembre, Alessandro Gaudio e Salvatore Pace faranno tappa al Fortissimo Festival con il loro progetto Ethno Pro Duo. Per giovedì 9 settembre l’appuntamento è riservato ai cultori della musica jazz, con Greg Burk & Tchaikovsky Jazz Ensemble.

Il 10 settembre toccherà a Mariella Nava, artista che ha segnato la storia della canzone italiana d’autore, con Note di Donna, un concerto unico e raffinato. Sabato 11 settembre la voce straordinaria di Silvia Mezzanotte sarà accompagnata dai Duettango (vincitori, tra l’altro, del “Piazzolla Award 2018” per il migliore disco dell’anno). A chiudere la programmazione, il 12 settembre, un ulteriore omaggio dell’Orchestra Filarmonica della Calabria all'autore argentino che entrò di diritto nella storia della musica del Novecento, conosciuto anche come El Gato, per la sua abilità e ingegno: Astor Piazzolla, Aconcagua e Tangazo. Al Bandoneón, il talento di Cesare Chiacchiaretta, con la direzione di Filippo Arlia.