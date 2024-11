Tantissimi i fedeli accorsi allo stadio comunale ‘Marulla’ di Cosenza per la cerimonia di beatificazione di don Francesco Maria Greco, il sacerdote di Acri fondatore dell’Istituto delle ‘Suore Piccole Operaie dei Sacri Cuori’

In corso nello stadio Comunale “Marulla” di Cosenza la beatificazione del sacerdote calabrese Francesco Maria Greco. Nella lettera apostolica che autorizza l’iscrizione del sacerdote fra i beati, Papa Francesco lo definisce, “instancabile apostolo del Vangelo”. A presiedere la messa con il rito di beatificazione il Cardinale Prefetto della Congregazione delle cause dei Santi Mons. Francesco Maria Greco.

Francesco Maria Greco nasce ad Acri nel 1857, diventa sacerdote nel 1881 e nel 1887 parroco della chiesa di San Nicola, mentre l’anno successivo viene nominato arciprete.

La sua azione fu sempre rivolta ai più bisognosi e agli indigenti, istituisce scuole di catechesi, associazioni, un oratorio e, con la collaborazione di suor Maria Teresa De Vincenti, fonda l’Istituto delle “Suore Piccole Operaie dei Sacri Cuori”. A lui il merito di aver fondato l’ospedale “Caritas” che ospita anziani, poveri soli e abbandonati, bambini orfani.

Muore ad Acri nel 1931 ed i suoi resti riposano nella chiesa di San Francesco di Paola, accanto all’istituto che oggi è diffuso non solo in Italia ma anche in tante altre nazioni quali America, India, Argentina, Albania. Oltre alla formazione spirituale, le suore portano avanti attività caritative di grande valore sociale e religioso, per migliorare le condizioni di vita della popolazione.