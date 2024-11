L'attore francese sarà al fianco del protagonista Can Yaman. In questi giorni le riprese della serie tv a Le Castella, Tropea e Capo Vaticano

«Guardavo Sandokan quando ero bambino, sono veramente orgoglioso di partecipare a questo film». Esordisce così, durante la puntata del programma radiofonico in onda ogni giorno su LaC OnAirport “Diamoci del tu”, l’attore francese Mark Grosy che sarà “Sarkar” nel nuovo Sandokan facendo spalla al protagonista interpretato da Can Yaman. L'attore è stato accompagnato dallo stilista Claudio Greco e da Ginevra Vercillo.

La serie evento internazionale prodotta da Lux Vide, in collaborazione con Rai Fiction e con il sostegno della Calabria Film Commission, sarà trasmessa prossimamente su Rai1 e sarà distribuita in tutto il mondo da Fremantle International e in Spagna da Mediterráneo Mediaset España Group.

«Qui in Calabria stiamo girando in location bellissime – continua l’attore -. Abbiamo girato a Le Castella, Tropea e Capo Vaticano, posti meravigliosi». “Wonderful” è, letteralmente, la parola usata da Grosy che ride e scherza con il conduttore Francesco Occhiuzzi e i suoi ospiti.

La troupe resterà in Calabria fino a fine mese per poi tornare a Roma. Infine, ci svela l’attore d’oltralpe, andranno a girare in una piccola isola vicino al Madagascar. «Della Calabria mi porterò a Parigi il ricordo della gente e del cibo», conclude Grosy che prima di salutare ascolta con piacere e applaude la performance voce e chitarra su “Blowing in the wind” di Bob Dylan eseguita da Paolo Aragona.

