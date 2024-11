Grande musica, cultura, gastronomia e spiritualità. Eventi unici nel proprio genere che collocano la città di Paola tra le mete più ambite per le festività natalizie. È stato presentato nel corso di una conferenza stampa presso l’aula consiliare “Francesco Lo Giudice“ della casa comunale della città di Paola, il cartellone degli eventi natalizi in programma dall’8 Dicembre fino al termine delle festività. Nel corso della conferenza stampa sono intervenuti il Vicesindaco di Paola, con delega al Turismo e agli eventi, Maria Pia Serranò; l’assessore alla Pubblica Istruzione, Stefania Mirafiori; la Dott.ssa Giusi Ferrara, Direttore Organizzativo, dell’Associazione Musicale Orfeo Stillo e Orchestra del Mediterraneo San Francesco di Paola; Babbo Natale Calabria, Domenico Cannizzaro; il Presidente della Pro Loco di Paola, Marcello Lamberti; il Presidente Provinciale della Pro Loco, Dott. Antonello Grosso La Valle; e Lucrezia Di Blasi, funzionaria dello spettacolo.

Un incontro ricco di contenuti che ha messo in risalto il vasto programma messo in campo, che proietterà la città di Paola a svolgere un ruolo epicentrico negli appuntamenti invernali delle prossime settimane. Grande soddisfazione espressa dal Vicesindaco Serranò, la quale ha dichiarato: «Ringraziamo i tanti esponenti della società civile e del mondo dell’associazionismo che si sono prodigati per la creazione di rapporti sinergici interistituzionali. Sarà un Natale all’insegna della coesione e della collaborazione. Abbiamo messo in campo un programma che opera in questa direzione anche grazie alla riapertura di luoghi simbolici per la nostra comunità. Il nostro auspicio è che da questo Natale in poi, a Paola non avremo più saracinesche abbassate».

Le fa eco l’assessore Mirafiori, che sottolinea: «L’amministrazione comunale ha inteso proporre una serie di iniziative che prevedono il coinvolgimento attivo delle scuole del territorio, con un occhio attento ai più piccoli». Importante anche l’invito della Dott.ssa Ferrara: «Abbiamo pensato a tre concerti diversi tra loro, che prevedono la presenza di artisti di ampio respiro. Chiuderemo l’anno con uno spettacolo trasversale in grado di coinvolgere i diversi pubblici con un vasto repertorio».

Lo slogan "A Natale ci conciamo per le feste" indica la grande voglia della città di Paola di festeggiare in armonia il Santo Natale, senza lasciare indietro nessuno.

Tra gli eventi più suggestivi, senz’altro i tre concerti organizzati in collaborazione con l’associazione musicale “Orfeo Stillo”, che a partire da domani – 9 dicembre – al Teatro Odeon, vedranno esibirsi artisti di spessore come Davide Alogna, celebre violinista di fama internazionale, il maestro Michele Nitti, che nella serata del 18 dicembre si esibirà con la sua orchestra al Santuario Regionale di San Francesco di Paola, e il famosissimo Roby Facchinetti, indimenticabile voce dei Pooh che terrà il suo spettacolo al Teatro Odeon nella serata del 30 dicembre, una tappa dedicata alla memoria del compianto Francesco Sansostri, consigliere comunale di maggioranza venuto a mancare improvvisamente nello scorso mese di Luglio.

Frutto della sinergia instauratasi tra l’amministrazione comunale e le associazioni presenti sul territorio, il programma è stato declinato in vari ambiti, da quello prettamente riservato all’intrattenimento spettacolare, a quello relativo ai percorsi enogastronomici che vedranno la Pro loco in prima linea sul fronte organizzativo, per una serie di eventi che – senz’altro – rappresenteranno momenti di convivialità di cui la città, dopo gli ultimi anni di restrizioni, aveva estremo bisogno.