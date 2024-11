Al via a Monterosso Calabro le riprese del film “Aldilà del Mare” del pluripremiato regista Massimo Ivan Falsetta, prodotto da Acari in coproduzione con CiaKalabria e con Paola Massa. L’opera è realizzata con il supporto della fondazione Calabria Film Commission. La troupe è arrivata ieri mattina in paese: le prime scene sono state girate presso rione Monastero, valorizzando così una delle zone più belle del borgo. Artisti di alto livello sono impegnati nel film, che vanta anche la partecipazione di Alessandro Haber (il noto attore incontrerà i giornalisti in un’apposita conferenza stampa che si terrà lunedì 24 ottobre alle 14:30 presso il Comune di Monterosso).

Nel cast anche Costantino Comito, il cui talento è sempre una garanzia, e il piccolo Mones Abu Salah, impeccabile in ogni scena. Tra gli attori pure Anna Maria De Luca, Carmelo Giordano, Saverio Malara, Tommaso Perri, Miloud Mourad e Martina de Lorenzo. Di rilievo anche i professionisti che formano il cast tecnico, tra cui spicca il direttore della fotografia Gianni Mammolotti e l’organizzatore generale Fausto Petronzio. Grande la collaborazione da parte dei monterossini, che hanno messo a disposizione alloggi e tutto il necessario per assicurare la migliore ospitalità alla troupe, composta da circa 35 persone.

«Siamo fieri di ospitare in paese le riprese di un cortometraggio di alta valenza sociale», ha affermato il sindaco, Antonio Giacomo Lampasi, che da tempo promuove la settima arte e, con essa, il cineturismo. Monterosso, infatti, ha richiamato artisti e produzioni di fama nazionale e internazionale, che hanno scelto il piccolo borgo angitolano per i propri lavori. Si sono susseguiti, infatti, Tony Sperandeo, Barbara Bacci, Costantino Comito, Annalisa Insardà, Francesca Pecora, ma anche talenti emergenti.