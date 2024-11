È stata una migrazione forzata quella dello scorso anno per l’associazione culturale Ama Calabria di Lamezia Terme, diretta da Francesco Pollice, che a causa della chiusura dei teatri lametini ha chiesto e trovato ospitalità al Cinema Teatro Comunale di Catanzaro, diretto da Francesco Passafaro, per la stagione teatrale 2018/2019 riscuotendo un grande successo di critica e di pubblico. Ora, nonostante sia stata nuovamente concessa la disponibilità dei teatri di Lamezia per le nuove stagioni, Ama Calabria ha deciso di non deludere il pubblico catanzarese proponendo due distinti cartelloni con ben 22 spettacoli. «Abbiamo avuto la disponibilità del bene da parte della commissione straordinaria e quindi avremo la stagione a Lamezia – ha spiegato Pollice - ma avendo ricevuto una risposta importante a Catanzaro nella scorsa stagione, abbiamo voluto realizzarne una pensata proprio per il pubblico catanzarese, è il nostro modo di dire grazie. Due stagioni che nell’area centrale della Calabria consentiranno ad un pubblico importante, che si aspetta spettacoli di qualità, di fruire di un insieme di iniziative di assoluto livello nazionale e internazionale. In più gli abbonati di Lamezia potranno venire a vedere gli spettacoli a Catanzaro con prezzi agevolati e viceversa».

Aprirà la stagione Flavio Insinna

«Lo scorso anno ci siamo incontrati per necessità, quest’anno ci siamo scelti proprio perché le due associazioni hanno vissuto un anno meraviglioso, in difficoltà per quanto riguarda l’associazione Ama Calabria. E noi l’abbiamo voluta sostenere – ha sottolineato Passafaro -. Oggi, per la gioia del pubblico che più volte ce lo ha chiesto, possiamo confermare che per la nuova stagione Ama Calabria sarà di nuovo qui al Comunale, nel centro del centro storico di Catanzaro». Ad aprire la stagione sarà Flavio Insinna il prossimo 25 ottobre con “la macchina della felicità”, seguito da nomi di spicco come quelli di Raoul Bova, Nicola Piovani, Glauco Mauri, Marisa Laurito. Un bouquet di proposte multidisciplinari all’interno del quale troveranno spazio anche spettacoli di danza e magia. La nuova stagione 2019/2020 è stata presentata alla stampa nel foyer del Cinema Teatro alla presenza di Ivan Cardamone, vicesindaco di Catanzaro, Salvatore Bullotta, responsabile amministrativo della struttura speciale dell’assessore all’istruzione e attività culturali della Regione Calabria, Paolo Abramo, presidente onorario del Cinema Teatro Comunale, Daniela Faccio, presidente associazione Amici della Musica di Catanzaro.