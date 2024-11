La cerimonia di premiazione si svolgerà a Paola il 14 settembre. Riceveranno il premio anche Monsignor Francesco Savino, vescovo di Cassano, Marisa Manzini, procuratore aggiunto di Cosenza e la cantautrice catanzarese Francesca Prestia

C’è anche Klaus Davi, il noto massmediologo e conduttore del format televisivo “Gli Intoccabili” in onda su LaC tra i premiati della settima edizione del Pacchero d’Argento, il riconoscimento assegnato ogni anno in Calabria a coloro che si siano particolarmente distinti, anche nell’ambito della propria attività professionale, nel contrasto alla illegalità ed alla criminalità organizzata.

«La realizzazione da parte di Klaus Davi di reportage e trasmissioni televisive sull'attività dei clan, in particolare nelle aree del reggino e del vibonese – si legge in un comunicato - ha contribuito ad accendere i riflettori della stampa nazionale sul potere esercitato dalle cosche, rammentando che in Calabria la situazione è ancora drammatica sul piano della lotta alla criminalità e che la sfida si può vincere soltanto se il caso Calabria diventerà un grande questione nazionale». L’iniziativa, organizzata dall’Associazione culturale Più di Cento – tana per la legalità presieduta da Salvatore Magarò, con il contributo di Giovanni Marzullo, segretario Cisl del Tirreno cosentino, rappresenta un appuntamento consolidato che si rinnova annualmente dal 2010. La scelta è stata ispirata dalla volontà di premiare le migliori e più sane energie di alcuni tra i settori nevralgici della società civile, quali la scuola, il welfare, la cultura, il mondo cattolico. Oltre a Klaus Davi a ricevere il Pacchero d’Argento 2016 saranno:



- Monsignor Francesco Savino, Vescovo di Cassano allo Jonio, presule impegnato a scardinare quel fenomeno di condizionamento e di rassegnazione alla presenza della criminalità organizzata nella sibaritide. «Tutto ciò che è contiguo e attiguo ai poteri criminali deve dimostrare con segni concreti, con scelte concrete, quello che a me piace chiamare il “potere dei segni”, di cui Papa Francesco è un grande testimone del nostro tempo. Anche loro devono dimostrare da che parte sono. Anche noi Chiesa dobbiamo essere - senza se e senza ma - dalla parte di una cultura alta e altra, dalla parte del Vangelo» ha dichiarato nell'immediatezza dell'arresto dei responsabili del barbaro assassinio del piccolo Cocò Campolongo;

- Marisa Manzini, Procuratore aggiunto presso il tribunale di Cosenza, magistrato preparato, serio e scrupoloso, dopo l'esperienza decennale maturata a Lamezia Terme è stata inserita nell'organico della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro con competenza sul territorio della provincia di Vibo Valentia. Ha seguito numerose inchieste della criminalità organizzata, mettendo un argine al dominio di alcuni tra i più pericolosi cartelli della 'ndrangheta. Nel 2008 le forze dell'ordine appresero da alcune intercettazioni telefoniche, che le cosche stavano preparando un attentato nei suoi confronti. Anche per questo le è stata assegnata prima la tutela e poi la scorta;

- Francesca Prestia, cantautrice catanzarese impegnata nel sociale. Ama la Calabria e i calabresi in modo viscerale. Un'artista straordinaria, laureata al Dams, diplomata in musicoterapia, composizione e flauto traverso. I suoi lavori sono accompagnati dalla passione e da un profondo attaccamento alla sua terra. Ha scritto La ballata di Lea dedicata a Lea Garofalo, un brano popolare, dedicato a tutte le donne calabresi, con cui ha promosso la cultura della legalità sul territorio. Apprezzata anche la ninna nanna Lu bene de la mamma sì tu, figghja, dedicata a Giuseppina Pesce, un’altra importante collaboratrice di giustizia. Le sue canzoni raccontano della voglia di riscatto delle donne, desiderose di riscattarsi dall'oppressione dalla sottomissione cui sono soggette nell'arcaico sistema delle famiglie di 'ndrangheta.

Il pacchero d’argento è realizzato ed offerto dalla gioielleria Carillon di Castiglione Cosentino. La cerimonia di premiazione si svolgerà a Paola (Cs) il 14 settembre in Piazza IV Novembre alle ore 20,30.