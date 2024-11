Caffè Guglielmo sarà presente alla fiera internazionale tra le più importanti al mondo e in programma all'Expo Centre della metropoli cinese dal 14 al 16 novembre

Ci sarà anche Caffè Guglielmo tra le aziende italiane che parteciperanno alla FHC di Shanghai, fiera internazionale del settore food & hospitality tra le piu' importanti al mondo e in programma all'Expo Centre della metropoli cinese dal 14 al 16 novembre. L'azienda di torrefazione calabrese farà parte della collettiva di imprese aderenti al consorzio Med Europe Export.



Da diversi anni Caffe' Guglielmo e' attiva nel mercato orientale e soltanto pochi mesi fa ha inaugurato in Cina la prima caffetteria a marchio a Qingdao, citta' di 9 milioni di abitanti della provincia dello Shandong. Caffe' Guglielmo e' presente anche in Corea del Sud, con 13 caffetterie brandizzate Guglielmo, e in Vietnam grazie al recente accordo di distribuzione esclusiva sottoscritto con il gruppo Cheung YongMa Ltd. (agi)