Il cuore di Arisa ha ripreso a battere forte accanto a Walter Ricci, cantante jazz e nuovo fidanzato della cantante. Ma dietro il sorriso del musicista napoletano si nasconde un passato sentimentale non da poco: Walter, infatti, è l’ex di Serena Brancale, altra voce importante del panorama musicale italiano. Il loro legame appartiene ormai al passato, e oggi Ricci è felicemente al fianco di Arisa, con cui fa coppia fissa da mesi.

Nonostante la differenza di età – sette anni in favore di lei – la relazione tra Arisa e Walter è intensa e appassionata. Galeotta, manco a dirlo, è stata la musica. Walter Ricci, classe 1989, è un talento del jazz italiano, figlio d’arte: la passione per le note gli è stata trasmessa dal padre, anche lui musicista.

La sua carriera decolla nel 2006 con la vittoria del prestigioso premio Massimo Urbani. Nel 2009, Pippo Baudo lo sceglie per Domenica In, facendolo entrare come vocalist nell’orchestra diretta da Pippo Caruso. Da lì, collaborazioni di spessore con artisti come Mario Biondi, Michael Bublé e Fabrizio Bosso, che lo portano anche su palchi internazionali.

E se la carriera va a gonfie vele, lo stesso si può dire per la sua vita sentimentale. Dopo la fine della storia con Serena Brancale, Walter ha trovato una nuova complicità con Arisa, che ha ufficializzato la loro relazione a inizio luglio. Su Instagram, la cantante ha condiviso una serie di scatti tenerissimi: baci in ascensore, abbracci e risate complici. La didascalia recitava parole da vera romantica:

«C’è bisogno d’amore e di celebrazioni quando la bellezza è autentica. Che sia solo per un giorno, un minuto, una frazione di secondo o per sempre, la felicità esiste».

Un amore che ha riacceso il gossip, portando il pubblico a interessarsi non solo ad Arisa, ma anche al suo compagno. Sarà Walter Ricci l’uomo che ha risposto al famoso “annuncio” social in cui Arisa cercava marito? Una cosa è certa: la musica, anche stavolta, ha fatto centro. E Serena Brancale è ormai acqua passata.