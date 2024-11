Carolyn Smith sarà l’ospite d’onore della serata di gala organizzata al Teatro Auditorium dell’Università della Calabria, dal Pianeta della Danza di Isabella Sisca. Danzatrice, coreografa britannica, in Italia la Smith è diventata un volto noto grazie al ruolo di presidente di giuria ricoperto nel talent show di Rai Uno, Ballando con le stelle, al quale partecipa dal 2007.

In lotta contro un tumore

Ma la sua storia professionale, si intreccia con quella personale: l’artista combatte da qualche tempo contro un tumore e ha deciso di usare la sua popolarità per diffondere un messaggio positivo, quello di non mollare mai nemmeno nei momenti più difficili. La Smith sarà al Tau la sera del primo giugno per ammirare le coreografie delle allieve della scuola di danza di Isabella Sisca. Sarà lei a stringere le mani alle danzatrici che eseguiranno il loro passo d’addio e a offrire consigli per affrontare al meglio il mondo del professionismo. Nelle precedenti edizioni il compito fu affidato ad altri personaggi dello spettacolo del calibro di Raffaele Paganini, Carla Fracci, Rossella Brescia

Coreografie a cura di maestri internazionali

Le serate saranno arricchite dalle coreografie di grandi maestri della danza moderna: Luciano Cannito, regista e coreografo internazionale, reduce da un grandissimo successo in Germania con il suo Romeo und Julia e Joe Lampugnani, in arte Jumpin’Joe, coreografo e insegnante, oltre che ballerino e cantante.

Spettacolo articolato in tre serate

L’appuntamento, dunque, per il Galà di danza è per il primo giugno, con altre due serate il 2 e il 3 giugno, sempre al Tau dell’Unical, alle 20,30. Biglietti in vendita presso la Scuola, sede di Cosenza, o la sera stessa al botteghino del teatro.