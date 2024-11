TRAILER | Una breve commedia romantica in cui Stefano giovane prestigiatore senza talento incontra Aurora, figlia di un famoso mago, che cambierà per sempre il suo modo di considerare l'amore

“Aurora en rose” è il nuovo progetto del giovane regista calabrese Vincenzo Chiappetta. Il cortometraggio, che sarà presentato il 28 settembre alle 17 al Cinema San Nicola di Cosenza, è una breve commedia romantica in cui Stefano giovane prestigiatore senza talento incontra Aurora, figlia di un famoso mago, che cambierà per sempre il suo modo di considerare l'amore.

Vincenzo Chiappetta, classe 2002, è un giovane regista, sceneggiatore e musicista cosentino. Il suo primo corto, “Mojito", è approdato nelle sale ad inizio anno ricevendo ottimi riscontri dalla critica, aggiudicandosi il riconoscimento di Best Comedy e Best First Time Director all'Halicarnassus Film Festival e una nomination al Los Angeles Super Short Film Festival.

Aurora en rose, è stato interamente scritto dal filmmaker cosentino e vede alla fotografia Lello Chiappetta. I protagonisti sono interpretati da Ilenia Pia Ciambrone e Francesco Carbone, mentre nel cast troviamo anche Alisea Risotto e Mimì Marchianò.