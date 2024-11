Il quiz game condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti fa tappa in Calabria per la selezione di nuovi concorrenti che parteciperanno al format in onda su canale 5

Il quiz game ideato da Paolo Bonolis e Stefano Santucci “Avanti un altro” in onda su canale 5 nella fascia preserale è in cerca di nuovi concorrenti per la prossima stagione televisiva. L’appuntamento è per giovedi 5 settembre 2019.

Come partecipare

Tutti i maggiorenni che vorranno partecipare alle selezioni, possono inviare una email a avantiunaltro@sdl2005.it con i dati anagrafici, il recapito telefonico ed una fotografia (inclusa la seguente dichiarazione liberatoria: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, così come da informativa Privacy presente sul sito www.sdl.tv”). E’ possibile inoltre compilare l’apposito form sul sito www.sdl.tv oppure lasciare un messaggio in segreteria telefonica allo 06 62 28 69 00

“Avanti un altro”

Dopo le prime due edizioni, condotte da Paolo Bonolis in solitaria, nella terza e quarta edizione Bonolis ha condotto il programma in staffetta con Gerry Scotti. Dalla quinta edizione il programma è condotto nuovamente da Bonolis in solitaria. In entrambe le conduzioni rimane presenza fissa quella di Luca Laurenti, che dalla sesta edizione assume più importanza all'interno del programma, posizionandosi accanto al conduttore, ponendo saltuariamente domande e interagendo più attivamente nel gioco. Il programma va in onda dallo Studio 1 del Centro Titanus Elios di Roma e nel fine settimana cambia titolo in "Avanti un altro! Weekend".