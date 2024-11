A presentare la XXIII edizione: Veronica Maya, Savino Zaba e Franco Neri

Dal 12 al 14 ottobre 2017, tre nomi di prestigio come Veronica Maia, Savino Zaba e Franco Neri condurranno le serate conclusive del “Premio Mia Martini 2017” che si terrà a Bagnara Calabra, città natìa della grande Mimì. “Un trio di grandi professionisti, tre personaggi di grande prestigio che faranno da filo conduttore alle tre serate televisive… e soprattutto, tre volti noti per una conduzione frizzante ricca di tante sorprese” afferma il regista Nino Romeo nell’annunciare ufficialmente i presentatori dell’evento che ogni anno si conclude nella città di Bagnara Calabra. Veronica Maya, recentemente conduttrice del programma di successo Rai quali “Quelle Brave Ragazze”, confermata alla conduzione del Premio. L’artista ha già presentato le edizioni del 2015 e 2016.

Mentre, per Savino Zaba, vero showman e reduce anche lui da programmi Rai come: “Tale e Quale” “Quelle Brave Ragazze” e in radio con “A qualcuno piace cult”, sarà la sua prima esperienza da conduttore per l’attesissimo evento che da anni riscuote un enorme successo a livello nazionale. A completare il cast, ci sarà Franco Neri, attore reduce di importanti programmi televisivi di successo come “Zelig” e attualmente impegnato su Rete 4. Nei prossimi giorni Nino Romeo e Franco Fasano, direttore artistico dell’evento, ufficializzeranno i nomi degli ospiti delle tre serate conclusive che, a quanto pare, saranno di prestigio.

Bagnara Calabra si appresta ancora una volta a vivere una settimana di musica e di canto nel ricordo della sua figlia illustre. Mia Martini che diceva: “Se non avessi fatto la cantante avrei fatto la Bagnarota”. Per questo Bagnara ancora oggi ama la sua Mimì.