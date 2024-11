Manca una settimana esatta alla finale dell’Eurovision Song Contest, il festival musicale internazionale nato nel 1956 che unisce l’Europa, e non solo l’Europa, sotto la bandiera della musica. Si tratta dell'evento non sportivo più seguito al mondo, con punte di 600 milioni di telespettatori, che quest’anno si svolgerà a Tel Aviv, in Israele, dal 14 al 18 maggio. L’Italia, direttamente qualificata per la finale come da regolamento, è in gara con il brano di Mahmood “Soldi”, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo.

Un cosentino a Tel Aviv

Come rivelato ieri nel corso delle prime prove ufficiali dell'Italia, ad accompagnare il cantante milanese per lo staging della canzone, ci saranno anche tre ballerini che, guidati dal coreografo Thomas Signorelli, eseguiranno un’inedita esibizione coreografata di “Soldi”.

Fra loro anche il 35enne ballerino di San Marco Argentano (CS), Gianluca Lanzillotta.

Lanciato dall’ottava edizione del talent “Amici di Maria De Filippi”, Gianluca Lanzillotta vanta ormai una solida carriera artistica. Ha fatto parte del corpo di ballo del tour di Alessandra Amoroso e del Festival di Sanremo e in tv lo abbiamo visto anche nelle trasmissioni “Mettiamoci all’opera”, “Il più grande spettacolo dopo il week end”, “Domenica In”. Ha inoltre all’attivo importanti esperienze in musical quali “I Promessi Sposi”, “Tosca amore disperato”, “Ben Hur” e “Giovanna d’Arco”.

La Calabria all'Esc in tempi recenti

E ora questa nuova vetrina internazionale: la Calabria, già in gara in passato con Mia Martini, torna ad essere rappresentata su quel palco dopo Valentina Monetta. La cantante di origine cosentina ha rappresentato San Marino per ben 4 volte dal 2012 al 2017. Adesso il sogno diventa realtà per Gianluca. Un motivo in più per i calabresi per seguire e per tifare Italia e Mahmood in Israele.