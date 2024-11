Un ambizioso progetto social nato dall'idea di “Calabresi Creativi”

Raccontare la Calabria attraverso gli occhi di chi la vive come abitante o semplice turista, con impressioni, emozioni, appunti di viaggio, persone incontrate, grazie all’utilizzo di video e foto da promuovere sui social network. Tutto questo è il contest “Calabria #bellacomeunfilm”, giunto alla sua seconda edizione e partito il 24 luglio.

Calabria #bellacomeunfilm: le edizioni

Lo scorso anno sono stati oltre 800 i post con foto e video che hanno visto la Calabria come protagonista e questo anno si replica l’hashtag su instagram #bellacomeunfilm per raccogliere i minivideo (di max30 secondi) da girare e postare secondo le modalità definite nel regolamento per la partecipazione, scaricabile da bellacomeunfilm.calabria.it. Questa seconda edizione – a cura dell’associazione Calabresi Creativi insieme a Presta-lab, Associazione Meme, Altrama srl, Interazioni Creative, Efferre comunicazione, Touring Club Italiano con il patrocinio ed il sostegno della Fondazione Calabria Film Commission – arricchisce la sua formula volendo sperimentare un vero e proprio dispositivo di produzione di comunicazione turistica e territoriale sulla rete, collettivo e partecipato.Sono infatti previste due fasi distinte ma collegate tra loro.

Il contest

La prima nel periodo 24 luglio – 24 settembre, promuove la produzione di minivideo di max 30”da postare su instagram con l’hashtag #bellacomeunfilm. Successivamente saranno tutti sottoposti alla valutazione del pubblico e il video che accumulerà più like su instagram sarà il vincitore dell’edizione.



La seconda, attivata da una nuova e apposita call, in onda dal 1° al 30 settembre, prevede l’iscrizione da parte di video maker, blogger, creativi, pubblicitari, etc. ad una sessione in presenza, un hackathon, finalizzato alla ri-scrittura e al ri-montaggio dei materiali postati e raccolti su instagram nella prima fase del contest. Analogamente alla prima fase, anche questi nuovi video saranno caricati sui canali digitali del progetto e sottoposti alla valutazione del pubblico. Le nuove videoscritture ottenute saranno utilizzate all’interno dei dispositivi di comunicazione turistica regionale.



Calabria #bellacomeunfilm è una occasione per presentare la Calabria in tutte le sue sfaccettature, attraverso gli occhi di chi la vive sia quotidianamente che di passaggio. Il racconto delle singole esperienze, della premiazione, delle collaborazioni si fa portavoce del dialogo tra organizzatori, partecipanti, enti patrocinanti, istituzioni, associazioni e imprese.