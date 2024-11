La bellezza, il garbo ed il talento di Nicoletta Ventrice, miss Mondo Calabria 2023, irrompono negli studi di LaC OnAir, la radiovisione calabrese disponibile sul canale 17 e in dab radio. Nel corso della trasmissione "La Banda degli OnAir" la vincitrice dell'importante concorso di bellezza ha risposto alle domande degli speaker negli studi di Rende ripercorrendo le tappe principali del suo percorso artistico.

Un'avventura nel mondo dello spettacolo che ha visto la giovane miss partecipare, tra le altre cose, anche come concorrente al programma tv "Avanti un altro" in onda su Canale 5 e soprattutto ricoprire un ruolo in un film con Rocco Papaleo dopo essere stata notata dai Manetti Bros. Da ragazzina timida ad attrice e modella, la vita della giovane originaria di Briatico ha cambiato decisamente ambizioni e sogni negli ultimi mesi. Nel corso dell'intervista, Nicoletta ha raccontato di volersi cimentare nuovamente nel mondo della recitazione e proseguire l'esperienza sotto i riflettori dello spettacolo tra cinema e televisione. Una passione nata quasi per gioco, grazie all'amica Federica che ha voluto iscriverla al concorso di bellezza. Da allora tante cose per Nicoletta sono accadute, a partire dall'acquisizione di una maggiore consapevolezza e di una più forte determinazione per affrontare nuove sfide.

Durante la trasmissione, ai microfoni di LaC OnAir, Miss Mondo Calabria si è soffermata anche sul forte legame con la propria terra di origine. Un amore per la Calabria che tiene a custodire ed a rinnovare ogni giorno nonostante gli impegni di studio l'abbiano condotta a Roma. Attualmente Nicoletta Ventrice è infatti studentessa universitaria nella capitale in Management dello sport. Della Calabria dice di essere una fiera ed orgogliosa espressione, incarnando i valori più autentici di una regione che sa mettere il cuore in ciò che fa.



Rivedi la puntata su LaC Play.