«Stasera non voglio essere ‘la malata di cancro’, ma me stessa. Bianca la top model, la showgirl. Voglio sentirmi bella, sfidare Malgioglio nella gara dei vestiti». Non si arrende, non lo ha mai fatto e non ha intenzione di iniziare ora. Bianca Balti ha scelto di condividere con i suoi follower un racconto intimo e potente che parla di sfide, rinascita e di come anche una carriera da sogno possa improvvisamente trovare ostacoli inaspettati. «Fare la modella non è stato il mio sogno da bambina – spiega –. È successo per caso. I clienti mi offrivano lavori e io decidevo se accettare, in base alla creatività e al budget. Una magia che ha funzionato per quasi vent’anni, poi è arrivato il Covid e le cose hanno rallentato».

E qui arriva la svolta. Bianca ha deciso di diventare più padrona del proprio destino: «Ho riconosciuto i miei valori unici. La mia voce, le mie convinzioni, le esperienze che avevo accumulato. Essendo me stessa senza paura, ho trovato un pubblico che mi apprezzava per quella che ero davvero. Da lì ho cominciato a collaborare con brand che condividevano i miei valori. Non era solo lavoro, era una connessione più profonda, più gratificante».

Ed è proprio quando sembrava aver trovato il suo equilibrio che la vita ha deciso di metterla di fronte alla sfida più difficile. «Quando mi sono ammalata, tutto si è fermato di colpo. I brand sono diventati improvvisamente restii a contattarmi. Certo, mi mandavano fiori e biglietti d’auguri, ma di offerte di lavoro neanche l’ombra. Improvvisamente non ero più una persona con cui lavorare. Questo non vuol essere un messaggio negativo, credo che lo facessero per carineria. Io non voglio piangermi addosso. Ma il fatto che sono qui dice che mi vogliono ancora e io sono in grado di lavorare».

Nonostante l’apparente abbandono da parte dei grandi marchi, la Balti non si è persa d’animo. Anzi, ha trovato una nuova forza proprio nel cambiamento: «Oggi mostro al mondo il potere del mio nuovo look. Non nascondo nulla. Ho sbloccato il potenziale della nuova me stessa per tornare a sentire il mio valore».

Un messaggio forte, potente, che non lascia spazio a fraintendimenti. Bianca Balti non è solo una modella: è diventata un simbolo di resilienza, una donna che non si arrende e che ha trasformato un momento buio in una nuova luce.