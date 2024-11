Interrogazione scritta del consigliere regionale del Pd, Carlo Guccione, al governatore Mario Oliverio. I finanziamenti bastano solo per il 37% degli aventi diritto. ‘La Regione Calabria intervenga subito’



"Saranno in pochi, precisamente il 37%, ovvero 2126 su 5784, gli studenti meritevoli dell’Unical, che eserciteranno il diritto allo studio, sancito dall’articolo 34 della Costituzione Italiana. Il 63% di loro, resterà fuori, per mancanza di risorse economiche". Lo dichiara il consigliere regionale Pd Carlo Guccione.



“Le risorse finanziarie – continua Guccione - sono passate da oltre 5,7 milioni di euro, stanziati nel 2013 ai 4,5 circa di euro nel 2014. Proprio, per tale motivo, il consigliere Pd, ha incontrato, Michele Leonetti, Domenico Turino e Bruno Sania, candidati della lista Rinnovamento e Futuro”.



“Quali iniziative intende mettere in atto la Regione Calabria per reperire importanti risorse finanziarie da utilizzare per garantire il diritto costituzionale allo studio nel nostro sistema universitario – conclude il consigliere regionale - che rischia, senza interventi immediati, di essere penalizzato da un’ulteriore emigrazione didattica e formativa?». Sono innumerevoli, i ragazzi con insufficienti mezzi finanziari, ma con molto talento e voglia di emergere. Bisogna, quindi, a tutti i costi stargli vicino nel loro percorso formativo”.



MC