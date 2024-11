L'agente dei vip raccoglie su Instagram il sostegno del noto imprenditore, marito della showgirl calabrese Elisabetta Gregoraci. Briatore sostiene Presta, e gli chiede di 'ripopolare' Cosenza

Due foto di Presta su Instagram raccolgono il consenso di Flavio Briatore ma fanno scoppiare la polemica tra questi e i cosentini. In due occasioni l'agente dei vip candidatosi alla guida della città posta foto del centro di Cosenza quasi deserto. Briatore coglie l'occasione, esprime il suo endorsement per Presta e gli chiede di "ripopolare Cosenza". Una battuta accolta con fastidio dai tanti cosentini che popolano il social, che hanno sottolineato la vitalità della città. Vitalità sottolineata dallo stesso Presta, che infine chiude la polemica invitando Briatore a vedere la città da vicino per conoscerne le bellezze.