Alla regia Steve Saint Leger, già noto per avere diretto Vikings, Vikings: Valhalla, Barbarians, e Antonio Le Fosse (Baby) anche autore, e Nicola Sorcinelli (Balcanica), che ne ha curato anche la supervisione artistica. Una serie molto discussa, per il tema ancora oggi controverso del brigantaggio, e “promossa” da Pino Aprile, scrittore e giornalista meridionalista che ha sempre ritenuto i briganti dei patrioti e non dei criminali.