Considerato uno dei migliori cantautori degli ultimi anni, Brunori si esibirà al Teatro Rendano il 29 e il 30 marzo

A tre anni di distanza dall’ultimo album “Vol.3 – Il cammino di Santiago in Taxi”, che lo ha consacrato come uno dei migliori cantautori della sua generazione, Dario Brunori, in arte Brunori Sas, torna con il quarto album di inediti dal titolo: “A casa tutto bene”, registrato in un'antica masseria nella campagna cosentina. E per la gioia dei fan torna anche con un tour ricco di date e appuntamenti.



Il cantautore cosentino farà tappa nella sua città natia per ben due concerti previsti il 29 e il 30 marzo prossimi al Teatro Rendano.