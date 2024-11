Per la dodicesima edizione la kermesse ha rinnovato la sua formula itinerante e approda in Sila: l'appuntamento è il 22 agosto a partire dalle 15.30

Entra nel vivo della 12/a edizione il Be Alternative Festival, kermesse promossa dall'associazione B-Alternative e, affermano gli organizzatori, «punto di riferimento a Sud nella mappa dei più importanti eventi live open-air dedicati alla scena musicale contemporanea». Un festival generazionale, è scritto in una nota, «diventato negli anni un appuntamento di calibro nazionale per la musica dal vivo in Calabria e la valorizzazione in chiave turistico-culturale del territorio di riferimento».

Per la 12/a edizione il festival rinnova la sua formula diventando itinerante e utilizzando luoghi scelti per portare all'attenzione di un sempre crescente pubblico, la proposta artistica. Dopo i concerti sul prato di giugno in collaborazione con il Mood Social Club di Rende, arriva l'appuntamento del 22 agosto sulle rive del Lago Cecita tra le montagne della Sila a Camigliatello Silano (Cosenza), in un luogo completamente immerso nella natura in località San Lorenzo a pochi metri dal centro visite di Cupone del Parco Nazionale della Sila.

Sul palco saliranno i VillaZuk una delle band «più rappresentative del territorio silano la cui musica è stata fortemente ispirata dai luoghi dell'altopiano conquistando anche importanti traguardi nazionali, i Duff storica band cosentina che in occasione dell'evento terrà un unico ed esclusivo concerto con la sua formazione originale del 1998 per festeggiare i 20 dall'uscita del loro primo disco e a chiudere la kermesse ci sarà Ghemon, nume tutelare della scena italiana contemporanea, pioniere di un territorio musicale unico all'interno del quale rap, soul, funk, rnb e musica italiana si incontrano, dando vita a brani che lo hanno reso di diritto il precursore di molte delle più interessanti sperimentazioni attuali all'insegna dell'RnB. Elegante, appassionato, mai banale, come ha dimostrato l'apprezzato passaggio a Sanremo 2021 con “Momento Perfetto” - prosegue la nota - sarà l'ospite principale dei Concerti sul Lago del Be Alternative Festival 2021 che si terranno in diurna iniziando a partire dalle 15:30 e terminando intorno le ore 20:00».

Non mancheranno delle sorprese musicali a settembre, che verranno svelate nelle prossime settimane di programmazione.