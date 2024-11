Capodanno è alle porte. Una manciata di ore e il 2019 sarà ormai passato, archiviato insieme ai sorrisi, le gioie ma anche ai dolori e ai travagli di cui si è fatto traghettatore.



È tempo di accogliere il nuovo anno e di farlo con gioia e la consueta e forse retorica speranza che possa portare giorni migliori di quelli trascorsi. Diverse le iniziative previste in Calabria per incontrarsi e brindare al 2020.



Andiamo a vedere che cosa le principali piazze calabresi hanno in serbo per la notte più lunga dell’anno. Partiamo dal capoluogo.



A Catanzaro a condurre alla mezzanotte saranno dalle 23 gli Opera Dance Music, gruppo che unisce la musica elettronica con quella sinfonica e lirica. Subito dopo si esibiranno il tenore Stefano Gagliardi e il soprano cinese Lingwei Guo e a seguire Briga, Sud Sound System e, per finire, Nesli.



La vicina Lamezia, invece, proporrà dopo la mezzanotte del 31, il cantautore calabrese Santino Cardamone e a seguire il dj set di Dj Ango Unchained.



Cantautorato calabrese anche a Vibo con Scarda, ormai lanciato a livello nazionale, mentre a Reggio Calabria sarà un capodanno interamente dance con lo special DJ Set di Facc81 Mjx, Pasquale Morabito, Giuseppe Babuscia e il Vocal show di Peppe Plutino.



Saranno i nostri Francesco Occhiuzzi, direttore artistico di LaC Tv, e Francesca Lagoteta, anchorwoman, a guidare Cosenza in uno spettacolo che vede come protagonista il rapper irpino Clementino e la band locale dei 911.