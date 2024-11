Sarà Marco Liorni ad accompagnare il pubblico nel 2025 con L’Anno che Verrà. Location sempre in Calabria, ma ancora da definire (anche se Reggio, stando alle indiscrezioni, sarebbe favorita per ospitare il concertone): di sicuro c’è che Liorni è uno dei tasselli chiave nel port-Amadeus messo a punto da Rai1 dopo l’addio del conduttore, che da settembre entrerà nella squadra di Warner Bros Discovery.

Altra novità, già anticipata nelle passate settimane, sarà Carlo Conti nuovo direttore artistico e conduttore di Sanremo. A Conti anche la guida di Sarà Sanremo 2024, la serata del 18 dicembre dedicata ai Giovani, preceduta da una striscia di seconda serata su Rai2.

La grande novità è l'approdo di Stefano De Martino ad Affari Tuoi, che dal 2 settembre debutta sulla rete ammiraglia: confermato il meccanismo del game dei pacchi - anche con il gioco della Regione Fortunata - si annunciano comunque alcune sorprese . A Liorni, che oltre a condurre L'Eredità nel preserale, in staffetta con Reazione a Catena, guiderà da sabato 21 settembre un nuovo game show, Chi Può Batterci, sarà affidata, come detto, la conduzione dello show di Capodanno, in onda per il secondo anno dalla Calabria.