Successo in Piemonte e Liguria per l'esibizione dell'attore Enzo Colacino: «É stata una bellissima manifestazione di affetto»

Affetto, simpatia e ammirazione: sono i sentimenti suscitati da Giangurgolo, la maschera catanzarese interpretata dall'attore Enzo Colacino, nella sua recente "missione" in Piemonte e Liguria.

Colacino, accompagnato dal maestro dell'organetto Alessio Bressi, ha partecipato alle manifestazioni organizzate nell'ambito del Carnevale a Chieri in provincia di Torino e Borghetto Santo Spirito in provincia di Savona, riscuotendo successo e consensi.

L'esibizione di Colacino e Bressi, che hanno interpretato motivi dialettali calabresi, ha suscitato l'entusiasmo di centinaia di persone, che hanno ballato e cantato insieme a loro. «É stata una bellissima manifestazione di affetto» ha detto Colacino «che rafforza la mia convinzione secondo cui sono maturi i tempi per organizzare, al più presto, per le vie di Catanzaro, una sfilata di 300 maschere provenienti da tutta Italia, con il ritorno economico che ne deriverebbe per il turismo e tutte le attività economiche collega».