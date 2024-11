Il prossimo 17 novembre sarà ospitato al teatro Politeama, intanto sabato 14 ottobre è “Il giorno dei cori” nelle chiese più belle della città

Vinicio Capossela arriverà al teatro Politeama di Catanzaro il 14 novembre, evento conclusivo del Festival d’Autunno, il più atteso. Unica data calabrese dopo un tour europeo che ha visto l’artista a Sarajevo, Parigi, Dublino, Londra e che finalmente arriva in Italia con la tappa “Ombre nell’inverno”, un lungo viaggio nelle sue terre di origine, recuperando suoni folk e popolari. Sarà così una serata di festa e il teatro catanzarese si prepara a vivere un appuntamento che si preannuncia emozionante. Parole chiave del concerto sono ritmo ed energia, grazie alle atmosfere che la sua musica riesce a creare fondendo generi diversi tra cui walzer, twist e taranta. I biglietti sono in vendita già da qualche settimana sul circuito Ticketone e nelle prevendite sparse in tutta la Calabria.



Prima dell'arrivo di Capossela, il Festival d'Autunno ritorna alla musica e alla promozione delle bellezze del centro storico di Catanzaro con una produzione originale. Sabato 14 ottobre è “Il giorno dei cori”, un concerto itinerante che vedrà il pubblico spostarsi fra le chiese più belle del capoluogo per ascoltare tre cori impegnati in generi diversi.

Il giorno dei cori, il programma



Ore 18:00 presso la Chiesa del Rosario, si esibirà il “Coro Polifonico Aurorae”, nato a Catanzaro nel 2015, i cui componenti sono guidati dal maestro Roberto Nadiani.

Ore 19:00, presso chiesa del Monte dei Morti, si esibirà il coro sezionale di Catanzaro dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. In attività dal 2006, nasce dal sogno della presidente Luciana Loprete di creare un momento in cui tutti i soci disabili visivi e pluriminorati potessero incontrarsi, socializzare e nel contempo realizzare un'importante attività riabilitativo funzionale. Un sogno che oggi è una solida realtà e che ha portato questa formazione a esibirsi, con successo, in varie manifestazioni, offrendo un repertorio molto vario e comunque ispirato alla musica leggera tradizionale.



“Il giorno dei cori” si concluderà alle ore 20:00 nella Basilica dell'Immacolata con il “New vision gospel choir” il quale si esibirà seguendo i toni del gospel appunto.



«Quello che offriamo alla città – spiega Antonietta Santacroce, direttore artistico del Festival d'Autunno – è un appuntamento molto particolare che propone diversi generi ben interpretati dai cori che si esibiranno. Si passa dai canti prettamente religiosi, anche in lingua latina, alla musica leggera italiana e al gospel. Il tutto all'interno di tre magnifiche chiese che faranno da sfondo alle esibizioni e che si presteranno a essere riscoperte in tutto il loro splendore. Il Festival, così, prosegue il suo obiettivo di voler valorizzare i beni architettonici e storici della città, contribuendo a rivitalizzare il centro e restituire l'immagine di una Catanzaro bella e vitale».