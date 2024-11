“La mano che muove il pennello. Leonardo, la natura e i suoi simboli”, al San Giovanni il convegno di Oreste Sergi Pirrò

Avrà come relatore Oreste Sergi Pirrò, dottore di ricerca in Conservazione dei beni architettonici e ambientali, il primo dei convegni previsti nell’ambito de “Le macchine di Leonardo da Vinci. Intuizioni di un genio”, la mostra curata dalla 4Culture srls, realizzata in collaborazione con il Museo Da Vinci di Firenze, al complesso monumentale San Giovanni di Catanzaro.

L’esposizione, in programma fino al 4 febbraio, si aprirà infatti alla serie di incontri di approfondimento sul genio da Vinci come era già stato anticipato nelle scorse settimane. Il primo appuntamento è previsto la sera del 26 dicembre, alle ore 21, nella sala conferenze del complesso monumentale.

Le macchine di Leonardo rivivono a Catanzaro

L’occasione, nel giorno di festa, sarà anche quella di visitare, chi non l’avesse ancora fatto, la mostra delle macchine civili, da guerra, idrauliche e per il volo, divise appunto in quattro sezioni, realizzate in base agli studi leonardeschi. Alcune delle riproduzioni esposte sono interattive e possono essere messe in moto dagli stessi visitatori del museo, altre invece sono affiancate da illustrazioni in 3D che mostrano il movimento delle macchine. Il percorso espositivo, poi, è arricchito da touchscreen e pannelli didattici, oltre che disseminato di QR Code che permetteranno una maggiore comprensione del genio leonardesco e delle macchine in mostra al San Giovanni.

Nelle sale del museo per l’occasione trovano spazio anche un bookshop, una “social room” e una sala proiezioni dove, grazie a una esclusiva concessa a Catanzaro dai Niccolai, che ne sono proprietari, sarà possibile visionare un documentario di History Channel, “Leonardo da Vinci: il genio e il suo tempo”, dedicato proprio alla realizzazione delle macchine di Leonardo. La mostra è realizzata con il patrocinio del Comune di Catanzaro, partner della mostra sono E-Bag e AlTrove.