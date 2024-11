Teatro, cabaret, musica, spettacoli, laboratori ed escursioni. C’è un po’ di tutto nel cartellone degli eventi estivi che il Comune e la Pro Loco di Catanzaro hanno denominato “Catanzaro, facciamo centro” e che sembra un po’ un appello ai cittadini, un modo per crederci ancora in una normalità e fare centro, fare comunità tutti insieme dopo mesi di sofferenza ed isolamento.

Dal prossimo 29 giugno sino al 28 luglio, tutti i pomeriggi dalle ore 18 alle 23, il centro storico sarà caratterizzato da diversi eventi. Si parte lunedì con Sergio Giuffrida, comico di Colorado, che proporrà le battute e gli sketch del suo repertorio e si proseguirà, nei giorni a seguire, con artisti, band e compagnie teatrali locali che si alterneranno sul palco di piazza prefettura. Tra gli eventi storicizzati, il “Catanzaro Jazz Fest” e la festa di San Vitaliano, Patrono della Città.

«Con questa nuova rassegna - ha spiegato Alessandra Lobello, assessore al turismo del comune di Catanzaro – vogliamo segnare questa ripartenza nel centro storico coinvolgendo tanti artisti locali e calabresi. Verranno rispettate tutte quelle che sono le normative per il distanziamento sociale, ma ricominceremo a rivivere insieme corso Mazzini.»

Mobilità e parcheggi

Il corso sarà chiuso al traffico negli orari delle manifestazioni e per raggiungere il centro sono state predisposte alcune agevolazioni per garantire la mobilità ed i parcheggi.

Come spiegato dall’assessore Lobello, «sarà possibile sostare con i propri mezzi sulle strisce blu che saranno gratuite, con disco orario per mezzora fino alle 20 (successivamente vige l’ordinaria gratuità). Inoltre, si potranno utilizzare a costo zero anche i parcheggi custoditi con sorveglianza del Musofalo, dalle 17 alle 23.30, da cui partiranno le navette per corso Mazzini. Ancora, anche la Funicolare, dal lunedì al sabato, sarà gratuita nella stessa fascia oraria.»

Il programma

Lunedì 29 Giugno - Sergio Giuffrida comico di Colorado

Martedì 30 Giugno - Teatro Comunale: “Setta Ottu Nova e Decia” di Nino Gemelli

Mercoledì 1 Luglio - Buon Compleanno Radio Ciak

Giovedì 2 Luglio - “Catanzaro Jazz Fest”: Tchaikovsky Jazz Quartet - Il meglio degli studenti calabresi e catanzaresi del Conservatorio

dalle 17.30 alle 19.30 Trame Di Seta

Venerdì 3 Luglio - “Catanzaro Jazz Fest”: Cristina Russo & NeoSoul combo

Sabato 4 e Domenica 5 Luglio - dalle 17.30 alle 19.30 laboratorio Trame di Seta

Sabato 4 Luglio - Escursione archeostorica “Katanzarion” un tour nella memoria delle origini della città (ore 17.30 ritrovo al Teatro Politeama)

Lunedì 6 Luglio - Cover band di Mina e Mia Martini, con le voci di Raffaella Capria e Denise Barberi

Martedì 7 Luglio - Gennaro Calabrese attore, comico di Made in Sud

Mercoledì 8 Luglio - Anna Faragò da All together Now

Giovedì 9 Luglio - “Catanzaro Jazz Fest”: seconda edizione Premio Atlantide a Pino Pavone - Sing Swing

Dalle 17:30 alle 19:30 Photowalking Prospettive Urbane

Venerdì 10 Luglio - “Catanzaro Jazz Fest”: Andrea Mellace Quartet presenta il nuovo disco “Scirocco”

Sabato 11 e Domenica 12 Luglio - dalle 17.30 alle 19.30 Trame di Seta

Sabato 11 Luglio - Escursione archeostorica “Katanzarion”, un tour nella memoria delle origini della città. (ore 17.30 ritrovo al Teatro Politeama)

Lunedì 13 luglio - Nicola Pesaresi, ventriloquo da Italia’s Got Talent e Tu si que Vales

Martedì 14 Luglio - Teatro Comunale: “Bongiornu e aguri” di Nino Gemelli

Mercoledì 15 Luglio - Gianfranco Riccelli Live, musica d’autore

Giovedì 16 Luglio San Vitaliano - Teatro Comunale “Viva Catanzaro” di Francesco Passafaro;

dalle 17:30 alle 19:30 Photowalking Prospettive Urbane

Venerdì 17 Luglio - Commedia Teatrarci: “I tickets aumentano, le liste s’allonganu e lle menti emigranu…”

Venerdì 17 Luglio - dalle 17:30 alle 19:30 Photowalking Prospettive Urbane Junior

Venerdì 17 e Sabato 18 Luglio - dalle 17.30 alle 19.30 laboratorio Trame di Seta

Sabato 18 Luglio - Escursione archeostorica “Katanzarion” un tour nella memoria delle origini della città (ore 17.30 ritrovo al Teatro Politeama)

Lunedì 20 Luglio - “Una rotonda sul mare”: dieci artisti uniti di Catanzaro, musica anni 60-70

Martedì 21 Luglio - Teatro Comunale: “Il bimbo parlante” di Francesco Passafaro

Mercoledì 22 Luglio - Katia live 2020

Giovedì 23 Luglio - Piero Procopio: “Comu vo Dio”

Venerdì 24 Luglio - “Come un’anomalia”: Omaggio a Fabrizio de Andrè

Venerdì 24 e Sabato 25 Luglio dalle 17.30 alle 19.30 laboratorio Trame di Seta

Sabato 25 Luglio - Escursione archeostorica “Katanzarion”, un tour nella memoria delle origini della città (ore 17.30 ritrovo al Teatro Politeama)

Lunedì 27 Luglio - Forever Young, gruppo musica internazionale

Martedì 28 Luglio - Teatro Comunale: “Quandu u diavulu t’accarizza” di Ciccio Viapiana