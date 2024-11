La giuria del noto show tv farà tappa in Calabria alla ricerca di nuovi talenti. Ecco come partecipare

Il Teatro Politeama di Catanzaro ospiterà le audizioni di Italia’s Got Talent con una due giorni all’insegna del grande show televisivo che, quest’anno, approderà per la prima volta in streaming su Disney+. Le date da segnare sul calendario sono quelle del 23 e 24 marzo quando la giuria dello show – che sarà composta da note personalità dello spettacolo ancora da scoprire – sarà chiamata a valutare straordinarie performance, storie appassionanti e talenti fuori dal comune pronti ad esibirsi sul palcoscenico catanzarese. Nel 2015, si ricorda in una nota stampa, il teatro Politeama fece il pieno di spettatori per alcune giornate di registrazioni. Per la prossima edizione, è stato preannunciato un restyling che renderà ancora più attuale e innovativo il programma. Da Igt sono passati “giudici” del calibro di Claudio Bisio, Nina Zilli, Luciana Littizzetto, Joe Bastianich, Federica Pellegrini, Mara Maionchi, Elio, e il più longevo di tutti, Frank Matano.

Per partecipare come pubblico, l’unica modalità valida è quella di compilare il modulo presente sul sito ufficiale di Igt, selezionando le date di Catanzaro. Sarà la produzione, successivamente, a dare conferma contattando gli utenti e fornendo loro ulteriori dettagli sulle modalità di accesso. «Catanzaro sarà ancora una volta al centro di un grande spettacolo televisivo che, grazie alla sua imponente e gioiosa macchina, sono sicuro porterà una ventata di entusiasmo in città», ha detto il presidente della Fondazione Politeama, Nicola Fiorita. «È innegabile il ritorno d’immagine di cui il nostro teatro beneficerà, oltre che l’indotto economico e ricettivo che sarà garantito per il territorio grazie al numero di addetti ai lavori e concorrenti chiamati a partecipare anche da fuori regione. Un ottimo risultato conseguito dal management della Fondazione. Ringraziamo, dunque, la produzione dello show per aver scelto nuovamente Catanzaro dopo il successo di otto anni fa, sono certo che la città risponderà come sempre con grande spirito di accoglienza».

Il direttore generale del Politeama, Aldo Costa, ha aggiunto che «la reputazione conquistata sul campo nella scorsa esperienza e i buoni rapporti con la Fremantlemedia hanno consentito oggi di bissare un appuntamento che vedrà il Politeama confermarsi non solo quale tempio del teatro e della musica, ma anche come location d’eccezione all’interno del circuito televisivo nazionali».