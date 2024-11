Domenico Vetrò ha lanciato l’idea di realizzare un salotto culturale nel quartiere marinaro

Dopo la proposta per istituire il liceo europeo nel centro storico ora il Nuovo Cdu sposta l'attenzione sul quartiere di Catanzaro Lido. La vicinanza all'università degli studi Magna Graecia di Catanzaro e la possibilità di raggiungere la facoltà con maggior facilità, hanno permesso al quartiere marinaro di popolarsi di studenti. “Per noi del Nuovo Cdu – spiega in una nota Domenico Vetrò - così come per la proposta del Liceo Europeo al Galluppi e quella dei "comitati di quartiere", è importante occuparci delle future generazioni e dei luoghi dove queste possono esprimere le loro idee e confrontarsi. A tal proposito abbiamo pensato di proporre all'amministrazione comunale del capoluogo di regione di dare inizio a un dibattito politico per la realizzazione di una biblioteca a Catanzaro Lido. Per noi del Nuovo Cdu non dovrà essere solo una raccolta di libri, ma più simile a un salotto letterario dove sarà possibile organizzare degli incontri culturali a tema ogni quindici giorni e dove studiare. Riteniamo infatti che i salotti letterari siano da sempre luoghi d'incontro che possono facilitare la socializzazione fra gli individui, che siano il fulcro nevralgico dello scambio di idee culturali e politiche, inoltre sono un mezzo efficace per far progredire la collettività. Investire sulla cultura significa portare Catanzaro al suo massimo splendore”.

l.c.