L'attore statunitense ospite del Magna Graecia Film Festival ricambia l'affetto della città mettendo a dimora le piante

Un gesto di generosità nei confronti della città. L'attore statunitense Matthew Modine, ospite del Magna Graecia Film Festival, si è conquistato l'affetto di Catanzaro regalando alla città alcuni alberi che ha provveduto personalmente a mettere a dimora, sul lungomare del quartiere Lido, in sostituzione di piante da tempo ammalate.

L'iniziativa è stata apprezzata dal sindaco, Sergio Abramo, che si è adoperato perché tutto si realizzasse in meno di 24 ore. «Il mio gesto - ha commentato Modine - ha lo scopo di ricambiare l'affetto e l'accoglienza che mi avete regalato in Italia e in Calabria».

Il Magna Graecia Film Festival è stato vinto da "Un posto sicuro", di Francesco Ghiaccio, dedicato ai morti per l'eternit di Casale Monferrato. «Mi auguro - ha commentato inoltre Gianvito Casadonte, direttore artistico - che questo avvenimento diventi un simbolo di speranza per una regione che ha tanto bisogno di iniziative positive».