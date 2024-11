Dopo il concerto a Buenos Aires, in Argentina e quello a Chivasso, nel Torinese, continua il tour estivo di Mimmo Cavallaro anche fuori regione. Ieri tappa in Toscana, a Pisa. Ed è un successo. In Calabria, oltre ad essere apprezzato per aver sempre valorizzato la musica etno-popolare sia da cantautore che da direttore artistico del Kaulonia Tarantella Festival, è considerato dagli addetti al settore “Il Riempi Piazze” per eccellenza. Un appellativo che Mimmo Cavallaro si guadagna sul campo anche nel 2018, pure nella città della torre pendente, con l’attuale formazione di musicisti: Andrea Simonetta, chitarra e mandola; Gabriele Albanese, fiati e strumenti etnici; Francesco Leone, basso elettrico; Francesco Carioti; percussioni e tamburello; Valentina Donato organetto, tamburello e danza.

Una serata magica quella di ieri in Piazza dei Cavalieri a Pisa, promossa dal comune e dall’associazione culturale “Esperia” in occasione della rassegna “la notte dei cavalieri”. Una folla entusiasta invoca il suo nome “Mimmo” e si diverte a danzare al ritmo di tarantella.