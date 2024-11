Il prossimo 28 luglio comincerà a Cetraro la terza edizione del Maree Festival. Il primo concerto è affidato a Leda Battisti e si terrà alle 18 nella suggestiva Baia delle Sirene, luogo di rara bellezza che si raggiunge in barca. La scogliera cetrarese, che comprende anche la Baia dei Rizzi e la grotta delle Tre Colonne, è stata definita dal presidente dei Parchi Marini, Raffale Greco, come «un paradiso terrestre», e rappresenta uno dei luoghi più affascinanti che la generosa natura ha donato alla regione. Gli enti promotori dell'evento sono il Comune di Cetraro, il Conservatorio Tchaikovsky di Catanzaro, l’Accademia Astor Piazzolla di Paola e il Team Accordion Advance.

La voce di Leda Battisti

Leda Battisti è una cantautrice e chitarrista tra le più apprezzate del panorama musicale. Vanta collaborazioni con grandi nomi della musica italiana e internazionale e ha ricevuto molti premi e riconoscimenti importanti. Ha preso parte a due edizioni del Festival di Sanremo; al suo debutto si è classificata al terzo posto e ha ricevuto il premio della critica.

Una carriera costellata di successi

Alcuni anni fa, Leda Battisti fu notata dalla Real World di Peter Gabriel ed invitata in Inghilterra per partecipare insieme a Samuele Bersani, agli Stadio, a Carlo Verdone e a David Rhodes alla realizzazione della colonna sonora del film di animazione di Enzo D'Alò, La gabbianella e il gatto, in cui Leda interpretò la canzone della piccola gabbianella; nel film di animazione Pinocchio, presentato anche al cinema di Venezia e di Roma, il regista D'Alò assegnò a Leda la parte della fata Turchina. Fu in questa occasione che iniziò la lunga collaborazione artistica con Lucio Dalla, che firmò le musiche del film. Tra i premi più cari all'artista quello a lei consegnato dalle mani del grande Domenico Modugno, "miglior giovane cantautrice".

Il nuovo tour musicale

Dreamhits acoustic tour è il titolo del nuovo viaggio musicale di Leda Battisti partito il 16 Marzo. Si tratta di un concerto-evento unplugged in cui Leda Battisti ripercorre brani famosi del suo repertorio personale e cover celebri di artisti nazionali ed internazionali.