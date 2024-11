L'undicesima edizione, ricca di rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche e laboratori, si inaugurerà il 27 luglio con il concerto di Donatella Rettore

Performance teatrali, concerti, proiezioni cinematografiche, laboratori per ragazzi, nonni e nipoti. Questo e molto altro previsto per la rassegna di arte e cultura “Chi è di scena”, promossa dall’amministrazione comunale di Castrolibero. Giunta alla sua undicesima edizione, l’evento si è affermato nel corso del tempo come strumento di divulgazione delle arti sceniche teatrali.

La rassegna ha sempre saputo coniugare l’incontro tra i professionisti del mondo teatrale e le associazioni amatoriali presenti sul territorio. Basti pensare che, sul palco dell’anfiteatro comunale “Tieri” si sono alternati negli anni, per la direzione artistica dell’associazione “Ditirambo”, interpreti d’eccezione quali Giorgio Albertazzi, Ornella Muti, Teo Teocoli, Serena Autieri, Nicola Piovani, Michele Placido, Sabina Guzzanti e molti altri.

“Chi è di scena” non ha mai deluso le aspettative del pubblico, grazie alle numerose presenze e ad una programmazione artistica di alta qualità, che ha consentito di affermarsi quale appuntamento a servizio dell’economia della zona nonché come proposta di turismo culturale che coinvolge l’intera Calabria.

Per il 2016 la manifestazione, che intratterrà visitatori e spettatori per circa due mesi, si presenta in una veste nuova: un contenitore culturale capace di trasformare anche gli spazi naturali e del centro storico in veri e propri palcoscenici all’aperto. L’intento dell’amministrazione comunale e del sindaco Giovanni Greco è quello di puntare i riflettori anche sulle bellezze architettoniche attraverso concerti live e sul parco fluviale con momenti dedicati allo sport ed al benessere. Coinvolgimento del territorio e interazione culturale, dunque, per attrarre un pubblico diversificato.

Ad inaugurare la sezione musica della rassegna sarà l’eclettica Donatella Rettore, il 27 luglio con un concerto nell’ anfiteatro “Tieri”, dalle 21 (ingresso gratuito). La camaleontica interprete di “Splendido splendente”, “Kobra” e “Lamette” è in tour con “Emozionata sempre”, un progetto che anticipa l’uscita dell’omonimo album previsto per il prossimo autunno.